Italia retrata a España: el equivalente a Negreira en el Calcio se aparta de inmediato al iniciarse una investigación

El fútbol italiano vuelve a enfrentarse a una nueva crisis institucional tras la investigación abierta contra Gianluca Rocchi, responsable de las designaciones arbitrales en la Serie A y Serie B. En el que podríamos llamar el caso Negreira italiano, la Fiscalía de Milán analiza su presunta implicación en un caso de fraude deportivo relacionado con posibles injerencias en decisiones arbitrales, especialmente en el uso del VAR. Ante la gravedad de las acusaciones, el propio Rocchi ha optado por apartarse de su cargo de forma inmediata, en un movimiento que busca facilitar el desarrollo del proceso judicial.

La investigación se centra en varios encuentros disputados entre 2024 y 2025, en los que se sospecha que Rocchi pudo influir en decisiones arbitrales clave. Uno de los episodios más relevantes corresponde al partido entre el Udinese y el Parma, donde una acción inicialmente interpretada como no sancionable terminó siendo revisada en el monitor tras una intervención desde la sala VAR. Según las pesquisas, Rocchi habría llamado la atención de los árbitros mediante gestos insistentes, lo que habría derivado en un cambio de criterio y en la posterior señalización de un penalti decisivo.

Pero no es el único, sino que otro de los encuentros bajo la lupa es el Inter de Milán contra el Verona, en el que una acción polémica dentro del área no fue revisada en profundidad. Los investigadores tratan de determinar si se siguieron correctamente los protocolos o si existió una omisión deliberada en la revisión. Además, también se analizan posibles irregularidades en la designación de árbitros para partidos clave, lo que amplía el alcance del caso más allá de decisiones puntuales en el terreno de juego.

Decisión de apartarse

Ante este escenario, Rocchi anunció su autosuspensión como responsable del Comité de Árbitros italiano. La decisión, tomada en coordinación con la AIA, pretende preservar la estabilidad del colectivo arbitral mientras se esclarecen los hechos. El exárbitro internacional defendió su inocencia y aseguró que confía en salir reforzado del proceso, subrayando que su prioridad es no perjudicar a la estructura arbitral ni al desarrollo de las competiciones.

Su postura ha sido interpretada como un intento de contener el impacto institucional de un caso que amenaza con desestabilizar el sistema arbitral italiano. La rapidez en la toma de decisiones contrasta con otros precedentes en el fútbol europeo, donde las reacciones han sido más lentas o menos contundentes ante situaciones similares.

Un pasado que pesa

El contexto histórico añade gravedad al caso. Italia ya vivió episodios de gran impacto como el Calciopoli, que provocó sanciones severas a varios clubes, entre ellos la Juventus, que fue descendida de categoría. Años antes, el escándalo del Totonero también había sacudido los cimientos del calcio. Estos antecedentes explican la contundencia con la que las autoridades italianas están abordando el nuevo caso.

La experiencia acumulada ha llevado a una mayor sensibilidad institucional ante cualquier sospecha de manipulación, lo que se traduce en respuestas rápidas y medidas preventivas como la adoptada por Rocchi.

El desarrollo de este caso ha reavivado inevitablemente la comparación con el conocido caso Negreira en España. Mientras en Italia la reacción ha sido inmediata, con la autosuspensión del principal implicado, en el fútbol español la gestión del escándalo generó críticas por la falta de pruebas contundentes. La percepción de pasividad por parte de clubes e instituciones en España contrasta con la actitud mostrada en Italia, donde la prioridad parece ser proteger la credibilidad del sistema.

Un sistema bajo presión

El caso Rocchi mantiene en vilo al arbitraje italiano y a toda la estructura del fútbol del país. La investigación sigue en curso y podría ampliarse a nuevos partidos o implicados, lo que incrementa la incertidumbre sobre el alcance real del escándalo. Mientras tanto, el fútbol italiano vuelve a enfrentarse al desafío de preservar su integridad en medio de una crisis que amenaza con erosionar la confianza de aficionados y clubes.

La resolución judicial será clave para determinar responsabilidades, pero el impacto ya es evidente: el calcio, una vez más, se encuentra bajo el foco por cuestiones que van más allá de lo deportivo.