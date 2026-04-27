Escabrosos detalles del escándalo arbitral en Italia: "Desde la sala VAR se usaban códigos como piedra, papel o tijera"

Saltó el escándalo arbitral en Italia. Nadie en su sano juicio dejó de pensar que con la introducción del videoarbitraje el tema de la imparcialidad de los trencillas no solo no iba a mejorar sino que mal utilizada era una herramienta de manipulación flagrante. Tras estallar en nuestro país el escándalo Negreira, toda Italia se ha quedado en shock con el caso de Rocchi, el ya denominado como Negreira italiano.

Poco a poco se van conociendo detalles de un escándalo sin precedentes en el fútbol italiano. Lo último lo ha desvelado el exárbitro Pasquale De Meo, que ha denunciado, ante la agencia AGI, la existencia de un código secreto utilizado para influir en las decisiones de la sala VAR de Lissone.

"Eran gestos decididos en reuniones reservadas de los árbitros que se establecían cada semana. Por ejemplo, uno era el de ‘piedra-papel-tijera’", explicaba De Meo. Esta práctica permitía enviar instrucciones externas a los encargados del videoarbitraje, vulnerando presuntamente el protocolo de autonomía que debe regir la labor de los colegiados encargados de la tecnología.

"El hecho de hacer gestos desde los ventanales era una costumbre. Todos lo sabían y lo vivían con malestar", añadía el exárbitro. El objetivo de estas triquiñuelas gestuales era doble: beneficiar a equipos específicos y proteger la carrera de ciertos árbitros -cuando había fallos muy gordos se tapaban entre ellos, por lo que se manipulaban las evaluaciones de rendimiento que determinan las futuras designaciones-.

El árbitro que ha destapado todo se congratula de que haya intervenido la Fiscalía ordinaria, lo que garantiza un proceso independiente fuera del entorno de la FIGC. Este caso tiene cierta similitud con el que en su día, allá por 2023, denunció Domenico Rocca, pero ahora el escenario judicial es distinto. Con la intervención de magistrados civiles, se busca esclarecer si estas prácticas constituyen un fraude deportivo que ha puesto en jaque la credibilidad del sistema arbitral italiano y la transparencia de la competición.