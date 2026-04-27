Grealish se queda dormido en la azotea de un bar de Manchester: "El alcohol le pasó factura"

Dormido en mitad de la fiesta. Jack Grealish, el futbolista del Manchester City cedido en el Everton, fue visto en la azotea de un local de ocio de moda en Manchester durmiendo en un sofá en supuesto estado de embriaguez. El británico fue operado en febrero del pie y se encuentra recuperándose de la lesión.

Según informó The Sun, llegó al Stories sobre las 16:30 de la tarde del sábado, pero tan solo una hora más tarde se quedó traspuesto. "Sus amigos intentaron despertarlo. Seguro que el alcohol le pasó factura", contó un testigo presencial al tabloide.

EXCLUSIVE: England ace Jack Grealish spotted snoozing at rooftop bar after boozy afternoon drinking session https://t.co/FVHCHCnAHW — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) April 26, 2026

No es la primera vez que se puede ver al internacional de fiesta mientras está en mitad de su recuperación. A finales de marzo viajó hasta Roma para celebrar el cumpleaños de Jordan Pickford.

Más juergas

En abril de 2025, Jack Grealish se gastó 6.000 euros en Bagatelle, un famoso club restaurante del West End de Londres, en el que se le vio celebrar con el famoso gesto de El Lobo de Wall Street.

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Dos años antes, se convirtió en el protagonista de la celebración del triplete del Manchester City –Champions, Premier y FA Cup–, ya que continuó con la juerga iniciada en Estambul, pasando por Ibiza y las calles de Manchester. "Vivo en un mundo de dolor", aseguró Grealish en lo que calificó como "el mejor fin de semana de mi vida". "No me arrepiento, ¡así soy cuando salgo de fiesta!", aseguró en Daily Mail.

En 2022, el británico acudió a una fiesta en Las Vegas y, junto a sus amigos, bebieron cuatro botellas de tamaño Jeroboam –equivalente a 4 botellas estándar de 0,75 litros– de Rock Angel Rosé valoradas en 3.567 euros cada una de ellas.

Además, disfrutó en Las Vegas de un paquete VIP de 92.993 euros por el que tenía derecho a 116 botellas de champán en un reservado. Fue visto en un club nocturno –Zouk– de Las Vegas acompañado de una joven morena.