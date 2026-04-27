"Has pasado sin pena ni gloria y le has puesto las cosas difíciles a Arbeloa"

El Primer Palo de hoy, dirigido por Juanma Rodríguez, se ha centrado en la enfermería del Real Madrid y la denuncia de Manos Limpias al realizador de LaLiga. Una enfermería donde Militao finalmente pasará por quirófano y Mbappé se perderá lo que resta de temporada.

"Ayer consulté una radiografía de una lesión similar a la de Militao y la respuesta siempre es la misma... Depende mucho del jugador, pero a estos niveles de juego me parece oportuno que pase por quirófano para recuperar ese tendón", apuntaba el doctor Víctor Láinez. "Es un tendón muy potente, cuando chutas tira mucho y si no se opera sería muy difícil que vuelva a buen nivel". Sobre la posibilidad de que Mbappé fuerce para llegar al Clásico, el doctor duda que lo acabe haciendo porque "eso le complicaría la posibilidad de llegar al Mundial".

Sobre la situación de Dani Ceballos, que ya se quedó fuera de la convocatoria en el partido ante el Betis, Juanma Rodríguez ha sido contundente: "Has pasado sin pena ni gloria y le has puesto las cosas muy difíciles a Arbeloa". Además, no le ha gustado nada la reacción del futbolista, que tras el entrenamiento de hoy subía una publicación acompañada de una canción llena de indirectas a su entrenador, Arbeloa, "ponte a entrenar, ayer estuviste hasta la una de la mañana en el tenis, un comportamiento impresentable en un jugador del Madrid que entrena al día siguiente".