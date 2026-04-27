La guerra de Irán deja en suspenso la última palanca de Laporta

Joan Laporta está a un paso de celebrar otra Liga al frente del FC Barcelona. Sería la tercera en cinco años desde su regreso a la presidencia, un balance notable si se atiende al contexto deportivo: plantilla rejuvenecida, protagonismo de La Masia y competencia directa frente al poderío económico del Real Madrid. Sin embargo, mientras el césped sonríe, los despachos siguen viviendo al límite.

Porque la verdadera final del Barça no se juega sólo los fines de semana. También se disputa entre balances, auditorías, plazos y normas económicas. Y en esa partida aparece ahora un actor inesperado: la guerra de Irán. El conflicto geopolítico ha frenado, al menos de momento, una de las operaciones clave sobre las que Laporta había construido buena parte del verano azulgrana: la venta de los palcos VIP del nuevo Camp Nou a inversores de Qatar y Arabia Saudí por un montante total de 100 millones de euros.

Según las cifras conocidas, el Barcelona ya tendría contabilizados 71,6 millones de euros procedentes de esa operación, con unos 70 millones ya ingresados. Pero aún faltarían 28,4 millones por llegar a caja. Y no se trata de una cantidad menor ni de una simple demora administrativa. Ese dinero puede marcar la diferencia entre acudir al mercado con libertad o seguir atado de pies y manos. En otras palabras: esos casi 30 millones son la llave del famoso 1:1 del fair play financiero, la norma que permitiría al club gastar en fichajes lo mismo que libera o ingresa.

Sin esa cifra antes del 30 de junio, fecha de cierre del ejercicio económico, el Barça corre el riesgo de afrontar otro verano condicionado, con calculadora en mano y dependiendo de ventas, cesiones creativas o nuevas palancas de urgencia.

La advertencia de Tebas

El problema no es nuevo. La entidad arrastra todavía las secuelas del enorme agujero patrimonial heredado de la etapa de Josep Maria Bartomeu, una losa de más de 500 millones que sigue condicionando cada decisión estratégica.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ya deslizó hace unas semanas el mensaje que en Can Barça conocen de memoria: van por el buen camino, pero nadie asegura la meta. Tebas reconoció avances en la contención del gasto, especialmente en el área deportiva, y valoró el ajuste estructural realizado por la directiva. Pero dejó una frase tan diplomática como inquietante: no sabe si el Barça llegará al 30 de junio dentro de la regla del 1:1.



Y el calendario aprieta. Porque Laporta no trabaja sobre hipótesis abstractas. Lo hace con nombres propios sobre la mesa, negociaciones avanzadas y una plantilla que necesita retoques si quiere aspirar seriamente a la Champions.

Fichar cuesta más en año de Mundial

El verano, además, llega con trampa añadida. La disputa del Mundial en Estados Unidos, México y Canadá convertirá el mercado en una feria aún más inflacionista. Cada gran torneo sirve como escaparate global y dispara cotizaciones.

El Barça lo sabe. También es consciente de que no puede competir desde la misma posición que otros gigantes europeos si sigue pendiente de operaciones financieras externas. En las dos últimas temporadas, la inversión azulgrana en refuerzos ha rondado los 80 millones de euros. Una cifra modesta comparada con los más de 400 invertidos por Real Madrid y Atlético. El mérito deportivo existe, sin duda. Pero la desventaja estructural también.

Laporta ha logrado sostener el proyecto con imaginación, ventas de activos y maniobras al límite reglamentario. El problema es que ese margen cada vez se estrecha más.

Oriente Medio ya no reparte igual

Lo verdaderamente preocupante para el Barça no es sólo el retraso puntual. Es el contexto. Porque Arabia Saudí y Qatar llevan tiempo siendo actores decisivos en el deporte global, pero la inestabilidad regional puede cambiar prioridades.

Arabia ya ha comenzado a revisar algunas inversiones emblemáticas. El caso de LIV Golf, el circuito creado para desafiar a la PGA con miles de millones detrás, es una señal evidente. También movimientos accionariales en clubes y proyectos deportivos reflejan una política más selectiva. Cuando el dinero deja de fluir con la misma facilidad, quienes dependían de él entran en zona de riesgo.



Y ahí aparece el Barça. Si algo ha demostrado Joan Laporta en esta segunda etapa es una notable capacidad para sobrevivir al borde del precipicio económico. Cuando parecía no haber salida, apareció Spotify. Cuando faltaban recursos, llegaron las palancas. Cuando peligraban inscripciones (véase el caso de Dani Olmo), se activaron nuevas operaciones, además de algún que otro chanchullo político.

Ahora afronta otro examen de máxima dificultad. Porque una cosa es resistir y otra muy distinta construir con estabilidad. El Barça necesita dejar atrás la economía de emergencia y regresar a una planificación normalizada. Fichar sin depender de una venta exprés. Renovar sin angustia. Competir sin mirar cada semana el balance.

El club está más saneado que hace tres años, eso parece evidente. Pero todavía no lo suficiente como para ignorar que una guerra a miles de kilómetros puede alterar su hoja de ruta. El fútbol moderno tiene estas paradojas: un extremo desborda en el Camp Nou, un canterano deslumbra en el césped… y todo puede depender de una transferencia bloqueada entre despachos del Golfo.

Laporta busca otra Liga. Pero antes necesita ganar otra batalla mucho menos vistosa: la de llegar al 30 de junio con las cuentas en orden.