Mariano Aguilar, el Código Ético del Real Zaragoza y un silencio que empieza a ser ensordecedor

Hay silencios que pesan más que un comunicado. Y hay ausencias que, con el paso de los meses, dejan de ser una anécdota para convertirse en un síntoma. En el Real Zaragoza se acumulan ambas cosas. Mientras el club sigue deslizándose entre decepciones deportivas —la última es la derrota en el derbi aragonés de El Alcoraz, ante la SD Huesca, en un partido marcado por el lamentable puñetazo del portero visitante Esteban Andrada al capitán del conjunto local, Jorge Pulido—, desconexión institucional y una inquietante sensación de deriva, en el palco presidencial se sienta un miembro del Consejo de Administración procesado por la Audiencia Nacional por un presunto fraude a la Hacienda Pública.

Y, mientras tanto, el presidente ausente, Jorge Mas —que parece estar mucho más ocupado en sus menesteres en el Inter Miami—, sigue sin dar explicaciones, sin aparecer por Zaragoza y sin aclarar si el famoso Código Ético del club vale para todos o sólo para adornar la web corporativa.

Porque conviene empezar por lo esencial: el Real Zaragoza no sólo tiene un Código Ético, sino que presume de él. Lo presenta como una guía de conducta, como una suerte de brújula moral para proteger la imagen del club, preservar su reputación y garantizar que todos aquellos que actúan en su nombre lo hacen con justicia, transparencia, seriedad e imparcialidad. No se trata, por tanto, de una declaración decorativa ni de un folleto buenista de esos que se redactan para cumplir expediente. Se supone que es una norma interna con vocación real, aplicable desde el Consejo de Administración hasta cualquier tercero que actúe en nombre del club.

Un Código Ético que interpela al palco

Y ahí es donde la realidad empieza a chirriar.

Porque uno de los nombres que hoy forman parte de ese Consejo es el de Mariano Aguilar, incorporado por cooptación y sentado en el palco como representante de accionistas, socios y abonados. No hablamos de un empleado menor ni de una figura lateral en el organigrama. Hablamos de una figura como es un consejero, de alguien que ocupa un lugar institucional de primer nivel en una entidad cuya historia, precisamente, debería obligar a extremar el cuidado con la ejemplaridad pública de quienes la representan.

La cuestión no es menor. Mariano Aguilar fue procesado por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por defraudar presuntamente sus ganancias ante Hacienda entre 2013 y 2017, en el marco del conocido caso Doyen, junto al también exjugador del Atlético de Madrid Juanma López. Y cuando fue nombrado miembro del Consejo de Administración del Real Zaragoza, su delicada situación jurídica no era precisamente un secreto de alcoba. Se conocía, estaba ahí. Formaba parte del contexto, así que nadie puede alegar sorpresa retrospectiva.

Bajo sospecha judicial

Y entonces surge la pregunta que incomoda, precisamente porque es demasiado evidente: ¿de verdad casa esto con el Código Ético del Real Zaragoza?

Porque si uno se toma la molestia de leer ese texto, el club habla de integridad, de honestidad, de respeto escrupuloso a la legalidad, de rechazo al engaño y a la ventaja injusta, de protección de la reputación de la entidad y de la necesidad de actuar conforme a los más altos estándares éticos. Incluso desciende a ejemplos concretos y prohíbe expresamente prácticas tendentes a la omisión de pagos u obtención de beneficios indebidos en perjuicio de la Hacienda Pública, incluyendo declaraciones falsas, inexactas o incompletas y operaciones fiscales opacas. Cuesta imaginar una colisión más frontal entre la retórica oficial y la incómoda fotografía actual del club.

Porque aquí no se está discutiendo una sentencia firme ni anticipando culpabilidades penales que sólo corresponden a los tribunales. Se está hablando de otra cosa: de imagen, de coherencia, de responsabilidad institucional y de respeto al propio marco ético que el club se ha impuesto a sí mismo. Dicho de otra manera: de si una entidad que proclama públicamente su compromiso con la honestidad y la integridad puede permitirse tener en su órgano de gobierno a una persona procesada por un presunto fraude a Hacienda sin que nadie crea necesario ofrecer una explicación seria.

Ése es el verdadero centro del problema. No sólo lo judicial, sino lo reputacional.

Porque el Real Zaragoza no es una sociedad cualquiera. No es una empresa anónima perdida en un polígono industrial. Es una institución con una enorme carga sentimental, con una afición castigada, con una ciudad detrás y con miles de abonados y accionistas que no merecen enterarse de estas contradicciones mirando hacia otro lado mientras desde el club se finge normalidad. La ejemplaridad en el fútbol profesional no puede exigirse únicamente al entrenador cuando pierde, al futbolista cuando falla o a la grada cuando protesta. También debería exigirse, y con más razón, a quien se sienta en el Consejo de Administración.

Más aún cuando alrededor de Mariano Aguilar aparecen conexiones que, como mínimo, invitan a una reflexión incómoda. En la temporada 2024-25, y gracias a su intervención, el Real Zaragoza cerró el fichaje de Keidi Bare. El representante del futbolista es Juanma López, socio de Aguilar entre 2013 y 2017, precisamente en la etapa en la que ambos representaban futbolistas. Todo ello quizá pueda tener explicación. Lo que no tiene es transparencia suficiente. Y cuando en un club ya escasea la confianza, cualquier zona gris se vuelve todavía más oscura.

Preguntas que el club no responde

Por eso las preguntas caen por su propio peso. ¿Se le están exigiendo a Mariano Aguilar esos "más altos estándares" de integridad y honestidad que proclama el Código Ético? ¿Considera el Real Zaragoza compatible con su imagen institucional que en el palco presidencial se siente un consejero procesado por un presunto delito económico? ¿Piensa Jorge Mas que ese escenario protege la reputación del club? ¿O el Código Ético sólo es severo con los de abajo y comprensivo con los de arriba?

Porque al final todo conduce al mismo nombre: Jorge Mas. El presidente ausente. El gran propietario lejano. El hombre que ratifica valores y discursos corporativos desde la distancia, pero que lleva demasiado tiempo sin aparecer por Zaragoza (seis meses, a pesar de que la semana pasada estuvo en el evento The Forum, organizado por Apollo y el Atlético de Madrid en el Metropolitano) ni pronunciarse con claridad sobre la situación del club.

Seis meses de ausencia pública, en un contexto como el actual, empiezan a parecer algo más que un problema de agenda. Empiezan a parecer desinterés. O peor aún: la convicción de que el club puede seguir funcionando solo a base de silencios, comunicados vacíos y paciencia infinita de una afición que lleva años tragando demasiado.

El Real Zaragoza, en definitiva, se enfrenta una vez más a una de esas situaciones en las que no basta con esconderse detrás de la presunción de inocencia ni tras la frialdad de los formalismos societarios. A veces las instituciones se retratan no sólo por lo que hacen, sino por lo que toleran. Y hoy la pregunta ya no es sólo qué ocurre con Mariano Aguilar, sino qué clase de club quiere ser el Real Zaragoza cuando mira a su propio Código Ético y simplemente decide no leerlo.