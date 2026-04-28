Arcediano se reivindica tras el Huesca-Zaragoza y lamenta la "falta de transparencia" arbitral

Casi 24 horas después del incidente vivido en El Alcoraz, Dámaso Arcediano Monescillo reapareció públicamente en Madrid con un mensaje claro: en los momentos más tensos, la experiencia es el principal recurso. El colegiado, protagonista involuntario del polémico derbi entre la SD Huesca y el Real Zaragoza, participó en la presentación del libro Perder también es de Campeones, un acto que terminó convirtiéndose en un espacio de reflexión sobre lo sucedido.

Tanto que, durante el turno de preguntas, Arcediano tuvo que explicar cómo afrontó una situación límite como la vivida en el derbi aragonés. Reconoció que nunca había experimentado algo similar, pero insistió en que su trayectoria fue determinante. Con cerca de 350 partidos en Segunda División y varios encuentros de play-off a sus espaldas, defendió que ese bagaje le permite gestionar la presión con mayor serenidad.

El árbitro subrayó que en este tipo de contextos no solo se trata de aplicar el reglamento, sino de mantener la calma y tomar decisiones con claridad. Según sus palabras, con el paso del tiempo se aprende a saber estar, a entender el entorno y a actuar con seguridad. "Muchas ciudades dependen de mis decisiones. Con el tiempo aprendes a relajarte, a saber dónde estás y a configurar tu mente".

Un incidente sin precedentes

El foco de sus declaraciones estuvo inevitablemente en la tangana que marcó el partido. La expulsión de Esteban Andrada y el posterior puñetazo a Jorge Pulido desencadenaron una situación caótica sobre el terreno de juego. Arcediano calificó lo ocurrido como un episodio extremo, dentro de lo que describió como "situaciones que te acabas encontrando" a lo largo de una carrera. Pero añadió que "es importante también que los jugadores te conozcan, cada vez te tienen más respeto. Al final eso lo notas. La experiencia que cada uno va cogiendo día a día hace que sepas dominar situaciones importantes".

🟥 ¡ANDRADA EXPULSADO! El portero del Real Zaragoza agredió a Pulido, jugador de la SD Huesca, tras ser expulsado por empujarle previamente.#LALIGAHYPERMOTION pic.twitter.com/bnBrZsiCfb — DAZN España (@DAZN_ES) April 26, 2026

A pesar de la magnitud del incidente, el colegiado defendió su capacidad para mantener la compostura. Incluso admitió que, al verse posteriormente en televisión, le sorprendió la tranquilidad con la que actuó. Esa percepción refuerza su idea de que la experiencia no solo ayuda a tomar decisiones, sino también a sostener la estabilidad emocional en momentos de máxima tensión.

Debate sobre el arbitraje

Más allá del partido, Arcediano también abordó la situación del arbitraje español. Reconoció que durante años ha existido debate en torno a la meritocracia y, especialmente, a la falta de transparencia en los procesos de promoción. Sin embargo, aseguró que actualmente afronta esta etapa con una mentalidad renovada y con la intención de demostrar su valía.

El colegiado explicó que necesitaba un cambio y que confía en las oportunidades que puedan surgir en esta nueva fase. De hecho, Dámaso Arcediano explicó que "estoy más contento en el sentido que necesitaba un poco de aire nuevo. Se hablaba mucho de meritocracia, que durante muchos años la ha habido, pero siempre ha habido falta de transparencia a la hora de decidir quién subía". Su discurso combinó cierta autocrítica con un enfoque constructivo, centrado en seguir creciendo dentro del arbitraje.

El deporte más allá del resultado

El acto en Madrid, celebrado en Machado Bellas Artes, giró en torno a una idea central: el deporte no debe entenderse únicamente desde el rendimiento. La autora Lorena Cos defendió la importancia de atender también la dimensión emocional y mental de los deportistas, una visión compartida por los participantes.

El periodista Nacho Labarga, encargado de moderar el encuentro, destacó que detrás de cada competición hay historias personales, presión y procesos internos que no siempre son visibles. En esta línea, Arcediano valoró positivamente iniciativas que ayuden a comprender mejor ese lado menos visible del deporte.

Entre los invitados también estuvo Carlos Ortiz, quien aportó su experiencia como deportista de élite. Ortiz reconoció haber vivido situaciones similares a lo largo de su carrera y consideró que lo ocurrido en el derbi resulta difícil de entender en el contexto actual. Sobre Andrada, apuntó que probablemente esté arrepentido, aunque dejó claro que este tipo de comportamientos no tienen cabida en el deporte profesional.

El evento se convirtió así en un espacio de reflexión más amplio, en el que se abordaron aspectos como la gestión emocional, la presión competitiva y la necesidad de acompañamiento en todas las etapas del deporte. La propia Lorena Cos explicó que su libro nace precisamente de esa necesidad de ofrecer herramientas útiles para afrontar miedos, expectativas y frustraciones.