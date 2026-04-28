Atresmedia y Mediaset demandan a RTVE por competencia desleal con la publicidad del Mundial

La guerra audiovisual en España sube de nivel. Las cadenas privadas, agrupadas en la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (Uteca), han decidido acudir a los tribunales contra Radio Televisión Española (RTVE) por la comercialización publicitaria del Mundial de fútbol que se va a disputar el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá.

Así lo asegura el diario The Objective citando fuentes de Uteca, donde consideran que la corporación pública está vulnerando la ley de financiación y compitiendo de forma desleal al vender espacios vinculados al torneo más allá de los límites permitidos. El conflicto enfrenta a dos modelos de televisión y pone sobre la mesa decenas de millones de euros en plena batalla por un mercado publicitario cada vez más tensionado.

Las privadas pasan al ataque

La tensión llevaba semanas cocinándose a fuego lento, pero ha terminado por estallar. Las televisiones privadas (Atresmedia, Mediaset, etc.) han activado la vía judicial contra RTVE por la explotación comercial del Mundial 2026 que va a comenzar en poco más de 40 días.

Uteca, la patronal que agrupa a los grandes operadores privados en abierto, sostiene que la corporación pública ha ido más allá de lo que permite la legislación vigente al ofrecer espacios publicitarios ligados al campeonato a anunciantes que no serían patrocinadores oficiales del evento. Según distintas informaciones del sector, ya se habrían solicitado incluso medidas cautelares ante la justicia mercantil para frenar esa actividad antes del inicio del torneo.

La ofensiva no es menor. El Mundial representa uno de los escaparates más cotizados del planeta y, por tanto, una mina de oro para las marcas. En un contexto de fragmentación de audiencias y caída de ingresos tradicionales, perder esa tarta publicitaria supone un golpe estratégico para las cadenas privadas.

El núcleo de la disputa: qué puede vender RTVE

El centro del conflicto está en la interpretación de la Ley de Financiación de RTVE, aprobada en 2009, que eliminó la publicidad convencional en la cadena pública. Desde entonces, el ente público puede obtener ingresos por vías tasadas, entre ellas determinadas fórmulas comerciales asociadas a patrocinios de eventos deportivos adquiridos con los derechos de emisión.

Las cadenas privadas sostienen que eso no autoriza una comercialización abierta y generalizada. En otras palabras: entienden que RTVE sí puede explotar los patrocinios integrados en origen con los derechos del Mundial, pero no vender paquetes publicitarios adicionales a cualquier anunciante interesado. Ese salto, según Uteca, desborda el marco legal y genera competencia desleal.

Desde la otra orilla, Radio Televisión Española defiende que su política comercial se ajusta a la normativa y que la explotación del Mundial encaja dentro de las excepciones previstas para grandes acontecimientos deportivos. "Todas las fórmulas comerciales desarrolladas por RTVE son objeto de revisión y aprobación por FIFA, titular originaria de los derechos, lo que garantiza la inexistencia de conflicto con los patrocinadores oficiales o categorías comerciales reservadas del evento", señala.

La corporación considera clave maximizar ingresos en un momento en el que el coste de los derechos deportivos se ha disparado.

Una batalla por millones

Detrás del debate jurídico hay una realidad mucho más terrenal: el dinero. Algunas estimaciones publicadas en medios del sector cifran en torno a 25 millones de euros el impacto económico que podría tener esta operación comercial vinculada al Mundial. Una cantidad nada despreciable en un mercado publicitario televisivo donde cada punto de cuota y cada gran evento cuentan.

Atresmedia y Mediaset, motores principales del negocio privado en abierto, observan con enorme preocupación cómo RTVE vuelve a disputar recursos publicitarios pese a financiarse también con aportaciones obligatorias de operadores privados y telecos, además de los Presupuestos Generales del Estado. Ahí reside una de las grandes quejas del sector: competir contra un rival con respaldo público y sin la misma estructura de costes comerciales.

Un choque con precedentes

No es la primera vez que Uteca y RTVE chocan por la frontera entre servicio público y negocio comercial. En los últimos meses ya se habían producido denuncias relacionadas con determinados patrocinios y formatos emitidos en la corporación pública. Incluso la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) archivó recientemente una reclamación de las privadas sobre comunicaciones comerciales en contenidos de RTVE, al considerar ajustado el enfoque del caso analizado.

Sin embargo, el Mundial eleva todo a otra dimensión. No se trata de un programa más, sino del mayor producto televisivo global junto a los Juegos Olímpicos de verano. La visibilidad, la audiencia masiva y la inversión de marcas convierten el litigio en una cuestión capital.

El tablero político y mediático

La batalla también tiene lectura política. RTVE vive un momento de fuerte apuesta por los grandes eventos deportivos como tractor de audiencia y prestigio institucional. El Mundial 2026 es una pieza clave de esa estrategia. Frenar o limitar su comercialización supondría un revés importante para la dirección de la corporación.

Al mismo tiempo, las privadas intentan marcar territorio en un ecosistema audiovisual transformado por plataformas, consumo digital y nuevos hábitos. El viejo duopolio televisivo ya no domina como antes, y cada euro cuenta más que nunca.

Lo que viene ahora

La pelota está ya en el tejado de la Justicia. Si prosperan las medidas cautelares, RTVE podría verse obligada a modificar su estrategia comercial de forma inmediata. Si no, el conflicto seguirá su curso mientras avanza la venta de espacios del Mundial.



Sea cual sea el desenlace, el caso deja una conclusión evidente, y es que la paz televisiva en España ha saltado por los aires. Y cuando el premio es el Mundial, nadie regala un solo segundo de publicidad.