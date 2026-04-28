De la sanción por homofobia al delito vial: el nuevo escándalo del benfiquista Prestianni

El nombre de Gianluca Prestianni vuelve a ocupar titulares por motivos extradeportivos. Apenas unos días después de ser sancionado por la UEFA por conducta discriminatoria, el jugador del SL Benfica se enfrenta ahora a una posible multa en Portugal tras publicar en redes sociales una imagen conduciendo a una velocidad superior a la permitida.

Recordemos que el pasado viernes, la UEFA anunció una sanción de seis partidos para Prestianni por conducta discriminatoria durante un encuentro frente al Real Madrid en la Liga de Campeones. Según el organismo, se trató de un comportamiento de carácter homófobo, en aplicación del artículo 14 del reglamento disciplinario.

No obstante, la sanción tiene matices... De los seis partidos, solo dos son de cumplimiento inmediato, ya que uno ya se ejecutó en el partido de vuelta del playoff en el Santiago Bernabéu. Los otros tres quedan en suspensión condicional durante un periodo de dos años, siempre que el jugador no reincida. Además, la UEFA ha solicitado a la FIFA que estudie extender la sanción a nivel global.

El origen de la polémica

El incidente se remonta al pasado mes de febrero, durante un partido entre Benfica y Real Madrid. El futbolista madridista Vinicius Jr. denunció haber recibido insultos, una versión que fue respaldada públicamente por su compañero Kylian Mbappé.

Sin embargo, la investigación de la UEFA concluyó que los comentarios de Prestianni no fueron racistas, sino de carácter homófobo. El propio jugador argentino negó las acusaciones iniciales y, en una entrevista posterior, utilizó expresiones como "maricón" y "cagón", lo que terminó siendo clave en la resolución disciplinaria.

Nuevo frente: un posible delito vial

Cuando parecía que la polémica empezaba a disiparse, una nueva situación ha vuelto a situar al futbolista en el centro de la atención. Tras la victoria de su equipo ante el Moreirense, Prestianni compartió en redes sociales una imagen conduciendo mientras bebía mate. Lo que llamó la atención no fue la escena en sí, sino un detalle visible en el velocímetro: el vehículo circulaba a 150 km/h.

En Portugal, el límite de velocidad en autopistas para turismos es de 120 km/h. Superarlo en ese margen puede considerarse una infracción grave o muy grave, con sanciones económicas que pueden ir desde los 100 hasta más de 600 euros, además de la posible retirada de puntos y la suspensión del permiso de conducir durante un periodo de entre uno y doce meses.

Dependiendo del tipo de vía, las consecuencias podrían ser aún mayores. En carreteras con límites inferiores, como las secundarias, circular a esa velocidad implicaría superar ampliamente el máximo permitido, lo que endurece la sanción.

Reincidencia y consecuencias

Este nuevo episodio llega en un momento especialmente delicado para el jugador. Tras la sanción de la UEFA, Prestianni se encuentra bajo vigilancia disciplinaria, ya que cualquier reincidencia podría activar los partidos de sanción que actualmente están en suspenso.

Aunque el incidente de tráfico pertenece a un ámbito distinto al deportivo, contribuye a deteriorar la imagen del futbolista y a aumentar la presión sobre su comportamiento dentro y fuera del campo. En un contexto donde las instituciones buscan reforzar la tolerancia cero frente a conductas inapropiadas, este tipo de situaciones adquieren una mayor relevancia.

Un mensaje claro del fútbol europeo

La decisión de la UEFA en este caso refleja un endurecimiento en la lucha contra la discriminación en el fútbol europeo. Más allá del castigo individual, el organismo pretende enviar un mensaje claro sobre la importancia del respeto y la responsabilidad de los jugadores como figuras públicas.

El caso de Prestianni deja abiertos varios frentes: el deportivo, con la sanción en competiciones internacionales; el institucional, con la posible extensión a nivel global; y ahora también el legal, por una posible infracción de tráfico.