Julen Guerrero rompe a llorar en el cálido homenaje del Estepona tras la muerte de su mujer

Julen Guerrero recibió un bonito homenaje por parte del Estepona, donde desempeña el cargo de mánager general, después del fallecimiento de su mujer Elsa Landabaso a los 55 años. El equipo andaluz recibió al Águilas y en el minuto 8 –dorsal que Julen vistió en su etapa como futbolista del Athletic– los aficionados del Estepona presentes efectuaron un cálido aplauso.

Julen Guerrero, sentado en el palco del Estadio Municipal Francisco Muñoz Pérez, se levantó para agradecer el gesto y no pudo contener la emoción, rompiendo a llorar. Al final del encuentro, de nuevo se oyeron gritos de "Julen, Julen" al unísono de las palmas. El conjunto dirigido por Manolo Sánchez ya le dedicó la semana pasada la victoria ante el Linares, pero ahora el homenaje era en casa.

Las primeras palabras del exfutbolista en redes sociales después del fallecimiento fueron para dar las gracias: "En nombre de la familia, amigos, allegados de Elsa, y en el mío propio, queremos agradeceros de corazón todas las muestras de cariño que hemos recibido desde que conocimos la triste noticia". Asimismo, aseguró que "cada gesto, cada palabra y cada abrazo nos ha ayudado a sentirnos acompañados y a recordar, una vez más, lo mucho que Elsa significa para todos".

Entrada en el Estepona

Julen Guerrero llegó a la dirección general del Estepona a finales de 2025, mientras el club no atravesaba su mejor momento. Apenas tenían 8 puntos; sin embargo, tras su aparición, la situación ha mejorado de manera considerable. Actualmente, se encuentran tres puntos por encima del descenso directo y a tan solo uno de evitar el play-out.

El técnico vizcaíno puso en marcha una reestructuración integral del área deportiva basada en la profesionalización y la confianza. Asimismo, Guerrero optimizó al máximo el mercado de invierno, logrando refuerzos de alto nivel como Stefan Scepovic y Héber Pena, ambos con una trayectoria consolidada en Primera y Segunda División. Todo ello sin poner en riesgo la estabilidad económica de la entidad.