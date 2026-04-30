Condenado a nueve meses de prisión un aficionado por insultos racistas a Marcus Rashford

La Audiencia Provincial de Oviedo ha condenado a nueve meses de prisión a un aficionado que profirió insultos racistas hacia el futbolista del FC Barcelona Marcus Rashford durante el encuentro disputado el pasado 25 de septiembre en el estadio Carlos Tartiere. Además, no podrá acudir al campo ovetense ni a los estadios donde se celebren partidos de fútbol de cualquier categoría durante tres años y tendrá que participar en un programa formativo contra la discriminación.

Este fallo se enmarca en las iniciativas para erradicar el racismo en el fútbol profesional dentro y fuera de los estadios. Hay once sentencias condenatorias. Desde 2015, LaLiga ha presentado denuncias ante la Comisión Antiviolencia y el Comité de Competición de la RFEF por cualquier incidente violento ocurrido en sus estadios, y desde 2020 denuncia también en los juzgados.

En 2024 hubo una sentencia en la que se impuso una pena de prisión de ocho meses a tres aficionados por insultar a Vinicius Jr. en un partido entre el Valencia CF y el Real Madrid. Desde entonces, se han obtenido otras diez sentencias más, algunas de las cuales incluyeron penas de hasta un año de prisión, multas económicas y la prohibición de acceder a estadios de fútbol por varios años.

LaLiga denuncia todos los incidentes ante las autoridades competentes, como la Comisión Estatal contra la Violencia, y ha solicitado reformas legislativas para que pueda sancionar de forma más rápida y eficiente.

A través de la iniciativa LaLiga vs Racismo, la organización trabaja con el objetivo de erradicar el racismo y las conductas discriminatorias en el fútbol, tanto dentro como fuera de los estadios. Con esta plataforma, la organización promueve la concienciación, la educación en valores y la denuncia de cualquier acto de odio o intolerancia. La iniciativa se centra en sensibilizar a aficionados, jugadores y clubes, fomentando un entorno inclusivo y respetuoso para todos.