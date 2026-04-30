El Atlético contará con Julián Álvarez, Sorloth y Giuliano en Londres

El Atlético ya sabe si contará con Julián Álvarez en Londres y la respuesta es positiva. Estará. Las pruebas han descartado una lesión mayor y el argentino jugará ante el Arsenal la semana que viene en tierras inglesas. También llegarán Sorloth y Giuliano, ambos con problemas físicos.

Por otro lado, el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, se mostró optimista pero cauto de cara al crucial partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones frente al Arsenal. Tras el empate cosechado en el encuentro de ida, el preparador argentino dejó claro que su plantilla viajará a Inglaterra con la máxima ambición para asegurar su billete a la gran final del torneo continental. "Iremos con todo", aseveró con contundencia ante los medios de comunicación.

Durante la rueda de prensa posterior al choque europeo, el técnico analizó la dificultad de superar a un conjunto británico que, hasta el momento, se mantiene invicto en la presente edición de la máxima competición de clubes. En este sentido, Simeone catalogó la cita londinense como un "desafío extraordinario", advirtiendo que para superar la eliminatoria no bastará únicamente con el talento en los metros finales, sino que será imprescindible elevar el rendimiento defensivo. "Seguro que nos encontraremos con situaciones similares en la vuelta", explicó, haciendo hincapié en la necesidad de mantener el bloque compacto.

A pesar de la exigencia del rival, el míster colchonero aseguró marcharse "contento" con la imagen ofrecida por sus pupilos en el estadio Metropolitano. Destacó la innegable capacidad de superación de su plantilla, que "siempre está peleando y se pone de pie ante las adversidades". Según su lectura del encuentro, el primer acto transcurrió de manera más controlada, mientras que en la reanudación el desgaste físico acumulado por el Arsenal permitió al conjunto madrileño encontrar mayores espacios y atacar con mayor fluidez en el último tercio del campo.

El preparador sudamericano también quiso dedicar unas palabras de profundo agradecimiento a los aficionados, cuyo aliento constante calificó como un auténtico "regalo de la gente al equipo". Para el entrenador, la comunión entre la grada y los futbolistas generó un ambiente inolvidable que impulsó al cuadro local cuando más lo necesitaba frente a un adversario que describió como un "equipazo" con capacidad de sobra para competir al máximo nivel europeo.

En cuanto a las decisiones arbitrales y la intervención de la tecnología, el responsable del banquillo no esquivó la controversia suscitada por las penas máximas. Sobre el penalti señalado a favor de los ingleses, consideró que fue producto de "un contacto que espera el rival", argumentando que en estas instancias decisivas se requiere "algo más" para decretar una infracción de tal magnitud. Además, reconoció la influencia del videoarbitraje: "Hay veces que el VAR te da y otras que te quita, hoy nos ha dado", admitió con pragmatismo.

Finalmente, dedicó una mención especial a Antoine Griezmann, quien disputaba su último compromiso de Liga de Campeones ante su afición. Ensalzó la "jerarquía, talento y calidad" del delantero, destacando no solo su habitual olfato goleador, sino también su inmenso derroche físico en labores de contención. "Me encantó su partido defensivamente también. Estamos logrando que entienda que su trabajo defensivo nos hace mejores", concluyó.