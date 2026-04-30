Milagros Tolón: "Lo más complicado del Ministerio es el fútbol porque hay demasiado hombre"

Seguramente si hay algo que los amantes del deporte no quieren escuchar de una de sus máximas responsables en el país es que lo peor de su puesto son "los hombres" y "el fútbol". Pues precisamente es lo que ha dicho la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón.

En una charla con Europa Press sobre el Mundial de 2030, Tolón ha tenido en gracia soltar la siguiente frase queriendo bromear sobre el asunto: "Yo, de verdad, en todas las cuestiones más complicadas que me he encontrado en este Ministerio, hay una, que es el fútbol. ¿Y sabe por qué? Porque hay demasiado hombre".

Cómo no, Tolón ha rematado su intervención dejando caer que si en vez de tantos hombres hubiese más presencia del género femenino, la situación podría ser muy diferente: "Menos mal que el fútbol femenino cada vez tiene más fuerza".

La ministra Tolón dice que la final del Mundial de 2030 "tiene que ser" en España, sin concretar en qué ciudad, y admite que el fútbol es una de las cuestiones "más complicadas" de su Ministerio: "¿Y sabe por qué? Porque hay demasiado hombre" #EPDesayunoMilagrosTolon pic.twitter.com/9eDFEHACE7 — Europa Press (@europapress) April 30, 2026

Respecto a la final del Mundial 2030, Milagros Tolón comentó que la misma tiene que jugarse en nuestro país y no en Marruecos: "La final tiene que ser en España. Tiene que ser en España. Y en eso está trabajando el Gobierno y esta ministra. Tiene que ser en España. Dejémoslo ahí, en España".

Sobre los pitos en la final de Copa por parte de la afición vasca, la ministra se posicionó en la crítica hacia aquellos que abusan de la libertad de expresión: "Hay que tener un respeto. Aunque es un ambiente de libertad de expresión, me parecen bochornosas las pitadas a los himnos, pitar a un himno no lo entiendo".