Pasión rojiblanca: el vídeo de Almeida emocionado cantando el himno del Atleti en la Champions

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha convertido en protagonista inesperado de la actualidad deportiva tras difundirse un vídeo en redes sociales en el que aparece cantando con entusiasmo el himno del Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano.

Son 70.000 𝒈𝒂𝒓𝒈𝒂𝒏𝒕𝒂𝒔 gritando a pleno pulmón.

Son 70.000 𝒄𝒐𝒓𝒂𝒛𝒐𝒏𝒆𝒔 rojiblancos con un sueño común. Esto es el Atlético de Madrid.

Esto es el Metropolitano. #UCL #LaCasaDelFútbol @Atleti pic.twitter.com/MIgsRRSuVT — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) April 29, 2026

Las imágenes corresponden a la previa del partido de semifinales de la Liga de Campeones entre el conjunto rojiblanco y el Arsenal, disputado ante un estadio completamente lleno, y en el que el Atlético dejó vivo al Arsenal. Antes del arranque, y mientras los aficionados entonaban el himno del club, las cámaras captaron al alcalde madrileño en el palco sumándose al cántico con emoción, los ojos cerrados y gesto concentrado.

El momento no tardó en viralizarse en plataformas como X, donde el vídeo ha circulado y ha generado muchas reacciones. La escena refleja la conocida vinculación personal de Martínez-Almeida con el Atlético, equipo del que es seguidor confeso desde la infancia.

Más allá de lo anecdótico, la imagen se enmarca en una noche de gran ambiente en el Metropolitano, con más de 70.000 aficionados creando una atmósfera intensa en uno de los partidos más relevantes de la temporada para el club madrileño. El cántico del himno, uno de los símbolos del Atlético, volvió a ser uno de los momentos más destacados de la previa.