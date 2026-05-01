La dura realidad del fútbol femenino: renuncia al sueño del ascenso porque no puede pagarse el viaje

La SD Nueva Montaña, que esta temporada se ha proclamado campeón de su grupo en Tercera RFEF, ha anunciado que renuncia a disputar el playoff de ascenso a Segunda Federación por un motivo tan sencillo como demoledor: no puede asumir el coste del desplazamiento.

En su comunicado, el club cántabro habla de una decisión "con un dolor inigualable" y califica el viaje como "inasumible para un club de barrio y humilde".

Según ha desvelado la Cadena SER, la directiva del conjunto santanderino intentó cambiar el partido a sábado para abaratar el viaje y por los compromisos laborales de varias jugadoras, pero la petición no prosperó y el club asegura que trasladó incluso la situación a la Federación Española de Fútbol (RFEF).

La renuncia llega justo después de que el sorteo emparejara al Nueva Montaña con la UD Almería, campeona de su grupo. El club andaluz había explicado que la ida se jugaría en Santander y la vuelta en el Estadio de La Juventud Emilio Campra y que, en caso de empate en la eliminatoria, ascendería el Almería por su condición de campeón (sin penaltis).

Ante esta situación, la pregunta que nos hacemos es qué va a pasar ahora. En la práctica, la retirada deja al Almería con el ascenso en la mano si la renuncia se formaliza en los cauces federativos, pero el propio Diario de Almería apunta que la situación se ha movido entre la incertidumbre y los anuncios de calendario, con la RFEF llegando a fijar fecha para el partido de ida pese al comunicado público del club cántabro.

Lo que queda claro en cualquier caso es el fondo del asunto: en el año 2026, cuando el fútbol femenino profesional hace alarde de un crecimiento espectacular —pese a que la asistencia a los estadios, como ya hemos puesto de manifiesto en Libertad Digital, refleje todo lo contrario—, todavía hay ascensos que se deciden más por cuentas de autobús, hoteles y días libres que por lo que pasa en el césped.

Y eso no es cuestión de "mala suerte": es todo un recordatorio incómodo de quién puede competir… y quién se queda fuera cuando el sistema no sostiene a los clubes que lo levantan cada fin de semana.