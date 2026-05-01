La justicia respalda a Hacienda en su disputa con el Atlético de Madrid por el tratamiento fiscal de determinados gastos declarados hace más de una década. La Audiencia Nacional ha avalado la sanción impuesta al club por deducciones indebidas en el impuesto de sociedades de los ejercicios 2008-2009 y 2010-2011, tal y como ha adelantado Cinco Días.

El conflicto se centra en varios conceptos que el club incluyó para reducir su carga fiscal, entre ellos multas impuestas por la UEFA, gastos en obsequios y determinadas provisiones contables. La Agencia Tributaria consideró que estos importes no podían deducirse, lo que derivó en un expediente sancionador iniciado en 2016 y posteriormente ratificado por el Tribunal Económico-Administrativo Central en 2020.

Aunque inicialmente la entidad rojiblanca llegó a contemplar en sus cuentas un impacto cercano a los 3,8 millones de euros, la cifra se redujo de forma notable tras prosperar parcialmente algunos recursos en vía administrativa. En sus últimas cuentas, la sanción pendiente se situaba en torno a 228.000 euros.

Más relevante es el efecto sobre las bases imponibles negativas vinculadas a esos ejercicios, que ascienden a unos 11 millones de euros. Este mecanismo permite a las empresas compensar pérdidas de años anteriores con beneficios futuros, por lo que su regularización tiene consecuencias fiscales a medio plazo.

El tribunal rechaza los argumentos del club

En su defensa, el club presidido por Enrique Cerezo alegó defectos en la tramitación del procedimiento y cuestionó tanto los plazos como la calificación de su conducta. No obstante, el tribunal descarta estas alegaciones y sostiene que no se produjo indefensión.

La resolución incide además en que los gastos cuestionados carecían de justificación suficiente o estaban claramente excluidos de deducción según la normativa vigente, subrayando que a una entidad de estas características se le presume un conocimiento adecuado de sus obligaciones fiscales.

El fallo incluye la imposición de costas al club, al considerar injustificado el recurso presentado. La entidad aún tenía la posibilidad de acudir al Tribunal Supremo, mientras que por el momento ha optado por no pronunciarse públicamente sobre la decisión.