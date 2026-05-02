El Primer Palo de hoy, dirigido por Juanma Rodríguez, ha estado centrado en las declaraciones de José Mourinho sobre su posible vuelta al Real Madrid. También han analizado las declaraciones de Hansi Flick sobre Lamine Yamal, y las declaraciones de Simeone sobre Julián Álvarez.

"Apostar por Klopp es como apostar a que te va a tocar la lotería de Navidad" comentaba Látigo Serrano, añadía que "creo que el Real Madrid anunciará a su entrenador antes de que comience el Mundial, pero Klopp es realmente difícil y Pochettino sería una operación realmente difícil, Nagelsmann es la opción favorita de José Ángel". Juanma aseguraba que "si no fuese mourinhista, también estaría convencido de que es la mejor opción para el Real Madrid". "Hay un porcentaje del madridismo que no lo quiere y además viene de una etapa de no ganar..." aseguraba Paul Tenorio, "El Real Madrid quiere un entrenador para ganar ya y eso no te lo asegura nadie". Sergio Fernández iba más allá indicando que "si fuese Mourinho no se habría ni hecho casting y lo sabríamos ya".

Una idea compartida por Látigo, que apuntaba que la operación es más sencilla de lo pensado, "lo llamaría Florentino y en cinco minutos estaría hecho", Juanma sumaba que "el Benfica en este caso, si se mete el Real Madrid no tiene nada que decir".