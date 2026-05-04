Arbeloa: "No ha existido, no existe ni existirá un jugador más grande que el Real Madrid"

El triunfo del Real Madrid por 0-2 ante el RCD Espanyol en el RCDE Stadium dejó una lectura clara más allá del marcador además de retrasar el alirón del FC Barcelona... Álvaro Arbeloa analizó el encuentro con satisfacción, especialmente por la solidez mostrada en defensa: "Estoy contento por haber mantenido la portería a cero, llevábamos muchos partidos sin hacerlo. Creo que dominamos el partido y que hicimos una gran segunda parte". En general, el técnico salmantino valoró el control del juego y la evolución del equipo, destacando que el rendimiento creció con el paso de los minutos.

El gran protagonista del encuentro fue Vinicius Jr., autor de los dos goles, por lo que Arbeloa fue contundente en su valoración: "Ha vuelto a hacer un partidazo, metiendo dos golazos y siendo el líder en la parcela ofensiva del equipo. Es una amenaza total cada vez que coge el balón, muy agresivo e inteligente, muy valiente y constante". Además, explicó su sustitución en el tramo final: "Le he reservado porque no quería jugármela a que no estuviese en el Clásico". El entrenador también quiso destacar su implicación sin balón: "Ha hecho un gran trabajo ayudándonos también atrás, algo que siempre le agradezco".

El mensaje clave: compromiso colectivo

Más allá de nombres propios, Arbeloa dejó una reflexión profunda sobre lo que considera esencial para competir: "Para ganar cualquier partido necesitas el compromiso de todos los jugadores. Me duele cuando vemos que todos los equipos corren más que nosotros, no solo cuando no tenemos el balón, sino también cuando tenemos la posesión. Tenemos que ser un equipo con muchísima más movilidad, tirar muchos más desmarques, aunque sea incómodo, porque para recibir un balón tienes que hacer muchos intentos". El técnico insistió en que el fútbol actual exige implicación total: "Necesitamos compromiso para presionar, defender y atacar. Si quieres ser un equipo completo, el talento solo no vale".

El discurso de Arbeloa fue más allá del partido y se centró en la identidad del club: "Cuando hablamos de los valores del Real Madrid, no se han construido con jugadores que salen al campo vestidos de esmoquin, sino con jugadores que acaban con la camiseta llena de sudor, barro, esfuerzo, sacrificio y constancia". En esa línea, subrayó la importancia de unir calidad y trabajo: "Cuando el talento se junta con el compromiso y el esfuerzo, eso hace que seamos el mejor equipo del mundo". Y dejó una frase rotunda que resume su filosofía: "No ha existido, no existe ni existirá un jugador más grande que el Real Madrid".

Mbappé y la gestión del vestuario

Sobre Kylian Mbappé, Arbeloa evitó cualquier polémica tras su viaje durante la lesión: "Toda la planificación de los lesionados está supervisada por los servicios médicos del club. A partir de ahí, cada jugador en su tiempo libre hace lo que considera oportuno y yo ahí no puedo entrar". También rechazó comparaciones con otros futbolistas: "No entro en comparaciones entre jugadores. Necesitamos de todos". Ante posibles críticas externas, fue claro: "No dudo del compromiso de ninguno de mis jugadores. Todos saben lo importante que son estos partidos y lo que representa defender esta camiseta".

Mirando al Clásico

El siguiente gran reto será el enfrentamiento en el Spotify Camp Nou. Arbeloa prefirió la prudencia: "Va a ser otro gran partido contra un grandísimo rival que está haciendo las cosas bien". En cuanto a los lesionados, explicó la situación con cautela: "Vamos a ver cómo evoluciona Mbappé esta semana, parecía que iba a ser un poco más largo. Con Dani Carvajal tengo esperanzas de que pueda volver antes de que acabe la temporada y despedirse jugando, que es lo que merece".

En conjunto, el técnico dejó un mensaje claro y reiterado: el éxito no depende solo del talento individual, sino de un compromiso colectivo constante. Para Arbeloa, ese es el camino imprescindible si el equipo quiere competir al máximo nivel.