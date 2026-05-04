Condenado el exfutbolista 'Piti' por rayar el coche del presidente del Atlético Pinto

El exfutbolista Piti, conocido por su paso por equipos como el Rayo Vallecano o el Granada CF, ha sido condenado por un incidente ocurrido en 2022 en un aparcamiento de Madrid. El caso, que fue captado por cámaras de seguridad, ha terminado con una sanción económica tras la admisión de los hechos por parte del propio exjugador.

Recordemos que el suceso tuvo lugar el 12 de octubre de 2022, en torno a las 19:00 horas, en el aparcamiento del centro comercial Las Rozas Village. Según la sentencia, el exfutbolista se acercó a un vehículo Audi Q7 portando las llaves de su propio coche y comenzó a rayar la carrocería en varios puntos. El automóvil pertenecía a José María Garzón, presidente del Atlético Pinto, quien además había asumido ese mismo día el control total del club. Tras causar los daños, el exjugador abandonó el lugar sin percatarse de que estaba siendo grabado tanto por cámaras del recinto como por dispositivos instalados en el propio vehículo.

Daños y resolución judicial

Los desperfectos afectaron a la puerta delantera y trasera derecha, así como a la aleta trasera del coche, con un coste de reparación que ascendió a 798,60 euros. Tras la denuncia, el proceso judicial avanzó con rapidez, en parte porque el propio Piti reconoció los hechos.

El Juzgado de lo Penal número 22 de Madrid dictó una condena de seis meses de multa, lo que equivale a unos 550 euros a razón de cuatro euros diarios, además del pago íntegro de las costas judiciales.

El incidente no se entiende sin el contexto previo en el Atlético Pinto. El exjugador no solo formaba parte del equipo como futbolista en sus últimos años de carrera, sino que también era copropietario de la entidad junto a Garzón y otros socios.

La relación entre las partes se deterioró con el tiempo. De hecho, el mismo día en que se produjeron los hechos, Garzón asumió el control total del club, lo que marcó un punto de ruptura definitivo. En el proyecto también participaron figuras como Gabriel Moya y Antonio Acosta, en una etapa que terminó de forma conflictiva.

Del fútbol profesional a la Tercera División

Piti tuvo una larga trayectoria en el fútbol profesional, destacando especialmente en el Rayo Vallecano entre 2007 y 2016. Posteriormente, continuó su carrera en equipos como el Granada o el Zaragoza, además de vivir experiencias internacionales en Chipre, India y Grecia.

En la recta final de su carrera, decidió jugar en el Atlético Pinto en Tercera División, compaginando su papel en el campo con responsabilidades en la gestión del club. En aquel momento, llegó a afirmar que no le importaba competir en categorías inferiores y que su motivación era seguir vinculado al fútbol y contribuir al crecimiento del equipo.

Tras su etapa en el fútbol español, el exjugador puso fin a su carrera deportiva en Grecia, pero mantuvo su implicación en el proyecto del Atlético Pinto. Sin embargo, las tensiones internas desembocaron en un desenlace que acabó trasladándose a los tribunales.

El hecho de que el incidente fuera grabado facilitó la resolución del caso, evitando un proceso más largo. La admisión de los hechos por parte del exfutbolista también contribuyó a una sentencia rápida.

En definitiva, el episodio pone fin a un conflicto personal y societario que se gestó durante la etapa compartida en el club. Más allá de la sanción económica, el caso deja como resultado un cierre judicial a una situación marcada por la ruptura entre antiguos socios y compañeros dentro del fútbol.