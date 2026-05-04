Cumbre Florentino-Mourinho: reunión decisiva mañana en Lisboa para su vuelta al Madrid

La operación ya tiene fecha. La reunión entre Florentino Pérez y José Mourinho está acordada y se celebrará mañana en Lisboa. Por el momento todo sigue su curso para que ese encuentro se produzca y el técnico portugués pueda convertirse, de nuevo, en entrenador del Real Madrid.

Según ha podido saber Libertad Digital, el presidente blanco ha decidido acelerar personalmente las gestiones tras los primeros contactos fallidos y considera este cara a cara como decisivo para desbloquear una operación que, pese a las reticencias iniciales del entrenador, sigue muy viva.

Recordemos que, después de una primera aproximación a través de Jorge Mendes, en la que Mourinho mostró su negativa a regresar, Florentino ha optado por intervenir directamente. El dirigente entiende que solo una conversación personal puede cambiar el rumbo de una decisión que el técnico considera cerrada.

La llamada previa ya se produjo días atrás, pero ahora llega el momento clave: el encuentro presencial donde el presidente intentará convencer a Mourinho de liderar el próximo proyecto deportivo del club.

🚨🚨 Os sigo contando más cosas La reunión entre Florentino Pérez y José Mourinho ya está acordada: Será mañana. Todo continúa para que así sea y vuelva Mourinho al Real Madrid https://t.co/vsYk54DnYo pic.twitter.com/L1ZeFOZFTC — Sergio Valentín (@Sergivalentin_) May 4, 2026

El gran obstáculo: el pasado en el Bernabéu

El principal freno para el regreso no es deportivo ni económico. Mourinho sigue recordando el desgaste personal y familiar que le supuso su primera etapa en el Real Madrid entre 2010 y 2013.

A nadie se le escapa que aquel periodo dejó títulos importantes —una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España— y elevó el nivel competitivo del equipo frente al Barça de Pep Guardiola, pero también estuvo marcado por la tensión constante dentro y fuera del club.

Ese contexto explica su reticencia actual, aunque en el entorno madridista confían en que la insistencia de Florentino pueda hacerle cambiar de opinión.

Mourinho, la prioridad del club

Pese a que han sonado otros nombres como Jürgen Klopp, Massimiliano Allegri o Didier Deschamps, el presidente tiene claro su objetivo.

Mourinho es el perfil que más encaja en la idea del club: un entrenador con experiencia, carácter y capacidad para competir desde el primer día. Su conocimiento de la entidad y su historial lo colocan en una posición privilegiada frente al resto de candidatos.

Por todo ello, la reunión de mañana en Lisboa puede marcar el futuro inmediato del banquillo del Real Madrid. Será un encuentro clave, en el que Florentino Pérez intentará transformar un "no" inicial en una negociación abierta.

Si lo consigue, el fútbol europeo podría asistir a uno de los regresos más impactantes de los últimos años. Si no, el club deberá activar otras alternativas. Por ahora, todo sigue en marcha. Y la decisión final está más cerca que nunca.