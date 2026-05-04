Del respeto a la tensión: la historia del pasillo que el Barça rompió en 2017

La victoria del Real Madrid ante el RCD Espanyol (0-2) no solo aplazó el alirón del FC Barcelona, sino que también evitó reabrir uno de los debates más incómodos del fútbol español: el pasillo de honor. Este gesto, que en origen representaba respeto deportivo hacia el campeón, se ha transformado con el tiempo en un símbolo cargado de tensión, orgullo e incluso controversia entre los dos grandes clubes españoles.

Pero, ¿cuándo y por qué surgió esta tradición? El pasillo, también conocido como guardia de honor, tiene su origen en el fútbol español en 1970 cuando el Athletic Club rindió homenaje al Atlético de Madrid en el antiguo Estadio del Manzanares tras proclamarse campeón de Liga. Aquel gesto espontáneo marcó el inicio de una tradición que, con el paso de los años, se consolidó como una muestra de deportividad. Con el tiempo, esta práctica se fue extendiendo y normalizando en el campeonato nacional. Equipos como el Málaga también realizaron este reconocimiento en los años posteriores, ayudando a establecer una costumbre que se repetiría en diferentes contextos.

El pasillo en los Clásicos

No fue hasta finales de los años 80 cuando el pasillo llegó al Clásico entre Real Madrid y FC Barcelona. Concretamente, en 1988, el conjunto azulgrana rindió homenaje al Madrid campeón en el Camp Nou. Tres años después, en 1991, se invirtieron los papeles y fue el club blanco quien hizo el pasillo al Barcelona en el Santiago Bernabéu.

Uno de los momentos más recordados se produjo en 2008, cuando el Barcelona realizó el pasillo al Real Madrid antes de caer 4-1. Aquella escena quedó grabada como ejemplo de deportividad, pero también como una imagen incómoda para el equipo que lo ejecuta, evidenciando la carga simbólica del gesto.

Con el paso de los años, el significado del pasillo ha cambiado. Lo que antes era un reconocimiento al mérito deportivo se ha convertido en una cuestión de orgullo institucional. De hecho, la creciente rivalidad entre ambos clubes ha transformado este gesto en un tema polémico, donde la línea entre respeto y humillación es cada vez más difusa.

En este contexto, cada posible pasillo se convierte en un debate público. ¿Es un homenaje sincero o una imposición incómoda? La respuesta depende, en gran medida, del momento y del clima entre los equipos.

El punto de ruptura: 2017

El momento clave llegó en 2017. El FC Barcelona decidió no hacer el pasillo al Real Madrid tras la conquista del Mundial de Clubes. La decisión fue explicada por Guillermo Amor, quien afirmó que en el club solo se realizaba este gesto cuando ambos equipos participaban en la misma competición.

Esta postura supuso un antes y un después. El argumento rompía con la tradición previa y abría la puerta a reinterpretaciones del gesto. Además, la hemeroteca recordaba que el Barcelona sí había hecho pasillo en otras ocasiones bajo circunstancias diferentes, lo que alimentó aún más la polémica.

Un año después, en 2018, el Real Madrid respondió con la misma moneda. Bajo la dirección de Zinedine Zidane, el equipo blanco decidió no hacer el pasillo al Barcelona, argumentando que la tradición había quedado rota la temporada anterior. Desde entonces, el gesto ha dejado de ser una norma no escrita entre ambos clubes.

El contexto actual

En la presente temporada, la situación volvió a estar sobre la mesa. El Barcelona, con ventaja en la clasificación, podía llegar al Clásico en el Spotify Camp Nou ya como campeón. Esto habría obligado, en circunstancias normales, al Real Madrid a plantearse el pasillo. Sin embargo, la victoria ante el Espanyol evitó ese escenario inmediato y aplazó el debate. El resultado no solo tuvo impacto deportivo, sino también simbólico.

Hoy en día, el pasillo sigue existiendo en el fútbol español, pero ha perdido parte de su significado original. En muchos casos, se mantiene como gesto protocolario entre equipos con menor rivalidad. Sin embargo, entre Real Madrid y Barcelona, su aplicación parece cada vez más improbable.

Lo que comenzó como una muestra de respeto se ha convertido en un reflejo de la tensión competitiva. La decisión de hacerlo o no ya no depende solo del mérito deportivo, sino también del contexto, la historia reciente y la relación entre los clubes.