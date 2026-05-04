El 3 de mayo de 1927 fallecía en Valladolid David Arellano. Toda una tragedia. Sólo 24 horas antes se encontraba disputando un partido de fútbol con su equipo, el Colo Colo chileno. Un conjunto que había fundado él mismo. Del cuál era su primer capitán, y su principal estrella. La desgracia marcaría al mejor equipo del país para siempre. Un luto eterno, que hoy continúa, en honor a la mayor leyenda de la historia del club.

David Alfonso Arellano Moraga nace en Santiago, capital de Chile, el 29 de julio de 1902. Es la suya una familia muy ligada al deporte, y el joven David no va a ser una excepción. Mientras acude a la Escuela Superior nº 10 destaca por sus dotes para jugar al fútbol. Especialmente su inteligencia. Tanto, que pronto recala en la Escuela Normal, dirigida por el prestigioso profesor de Educación Física, Marco Antonio Vera y considerado el principal semillero futbolístico del país.

De ahí da el salto al Magallanes. Con apenas 17 años, en 1919, Arellano debuta en la Primera División del fútbol chileno. Al año siguiente será el máximo goleador del equipo, que conquista cuatro títulos.

Una etapa gloriosa del Magallanes, que repite título de liga al año siguiente, con David Arellano de principal estrella. Ya sea como delantero -en sus inicios- como centrocampista, posición nueva que pasa a desarrollar a partir de 1922. Un rol en el que podía mostrar de manera más clarividente su inteligencia con el balón. Exponente de un "juego sobrio y elegante, dominio de la pelota, buen cabeceador y disparo respetable, buen regate, pase certero y organizador por excelencia" (Marín, 1985:38).

David Arellano debutaría con la selección absoluta de Chile en el Sudamericano de 1924. Repite en el de 1926, en el que Chile sólo es superada por Uruguay. Arellano se proclama máximo goleador del torneo.

Un cambio histórico

En el verano de 1924, tras la disputa del Sudamericano, se produce el choque que cambiará el fútbol chileno para siempre. David Arellano está molesto en Magallanes. Entiende que para progresar, es necesario incluir varias reformas en el club. Que los futbolistas del primer equipo no paguen las cuotas mensuales que la institución les exige; que se les entreguen los uniformes de juego; mejorar la infraestructura y los servicios de salud; o unos horarios fijos y diarios de entrenamiento. Aquellas son sus principales solicitudes. Y no está solo. Son varios los compañeros de equipo que le apoyan. Y al no llegar a ningún acuerdo con el club, deciden, todos, marcharse.

El 19 de abril de 1925, y molestos también por la prensa que les consideraba unos "rebeldes", darán lugar a un nuevo equipo en la ciudad. Su nombre, Colo Colo, en honor a un famoso cacique mapuche del mismo nombre que se rebeló ante los conquistadores españoles.

Pronto el nuevo equipo se convierte en una sensación. La actitud y profesionalismo que desempeña no tienen parangón con ningún club del país. Unos avances que harán no solo del Colo Colo el mayor conjunto del país, sino que significarán un desarrollo gigantesco en el progreso general del fútbol chileno.

David Arellano es su máximo exponente. Es el capitán del equipo -con todo lo que ello supone en aquella época-. Es su estrella. Y juntos, de la mano, llevan al Colo Colo a lo más alto. En su primer año, en calidad de debutante, es campeón invicto de la Liga Metropolitana. Le da acceso a la Copa de Campeones de Santiago, algo así como el título nacional, y se proclama campeón.

Al año siguiente, en 1926, son cinco los Trofeos que conquista. De ahí, a convertirse en el equipo más importante en la historia del fútbol chileno. El más laureado, con más de 60 títulos totales, siendo el único club chileno en ganar la Copa Libertadores (1991) y el único que nunca ha descendido. Por él han pasado varios de los mejores futbolistes chilenos como Carlos Caszely (goleador histórico), Francisco Chamaco Valdés, Marcelo Barticciotto, Arturo Vidal o Iván Zamorano.

La tragedia eterna

Pero por muy grande que haya sido, sea, y siga siendo Colo Colo, siempre habrá una mancha negra en su leyenda. Una tragedia que, de hecho, le acompaña en su camiseta para siempre.

Porque, en aquellos primeros años fulgurantes y de éxito inmediato, el equipo chileno decide, al estilo de los clubes más importantes del Continente, realizar una gira por Europa. Llega a España el 28 de marzo de 1927. Juega contra el Deportivo de La Coruña, el Eiriña de Pontevedra, el Oporto portugués, una selección de Lisboa o el Atlético de Madrid. Su fama no deja de crecer a ambos lados del Atlántico.

El 2 de mayo de ese 1927 se enfrenta, en Valladolid, al Real Unión Deportiva -club de fútbol de la ciudad, desaparecido en 1928 y germen del Real Valladolid-. Durante el mismo, en una acción fortuita, David Arellano recibe un golpe de David Hornia en un salto. Parece que no es nada grave, pero es trasladado al hospital. Al ser atendido por los doctores, el informe es lapidario: intestino desgarrado por detrás del hígado. Fallece al día siguiente, 3 de mayo de 1927.

A los 24 años, jugando un partido de fútbol, se marcha para siempre el fundador, capitán y alma del equipo más importante de Chile. La conmoción no solo en Colo Colo sino en todo el país es enorme. La despedida del féretro una vez regresa a Santiago es seguida por miles y miles de chilenos.

Colo Colo le rinde un homenaje eterno: el estadio lleva su nombre. Y en su camiseta, sobre el escudo, para siempre, una franja negra en señal de luto. Para el hombre que le había dado al equipo, y le había entregado la suya en un campo de fútbol. Por el equipo que nació de la nada para convertirse en el más importante, por siempre, del país. Colo Colo no se entendería sin David Arellano. El "todo" de la historia del club. Por eso, cada vez que un futbolista se pone la camiseta del equipo, evoca el recuerdo de aquel genial hombre que fue un avanzado a su tiempo, que creó y desarrolló al mejor equipo del país, y que murió con la camiseta puesta.