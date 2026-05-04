El discurso viral de Scariolo que el madridismo exige al equipo de fútbol: "Liderar también es servir"

Mario Hezonja firmó este domingo un partido sublime en la victoria del Real Madrid en la prórroga ante el UCAM Murcia (131-123), en la jornada 29 de la Liga Endesa, al anotar 40 puntos, además de firmar 11 rebotes y seis asistencias con 53 de valoración —la quinta más alta de la historia del conjunto blanco y la máxima valoración en la competición doméstica desde 2006, cuando Pete Mickeal hizo 54—.

Una actuación sublime que, sin embargo, tiene algún pero para su entrenador, Sergio Scariolo. Tras la victoria ante el UCAM Murcia, el técnico italiano dijo que el partido de su pupilo fue "casi perfecto". "Lo valoraría perfecto si no hubiese fallado el tiro libre que nos hubiese permitido ganar en el tiempo regular. Casi perfecto", dijo.

"Me gusta más elegir los 53 puntos de valoración porque también llevan 11 rebotes y ha sumado más cosas. Completar su juego de esta manera es lo que le estamos pidiendo desde el inicio. Ha sido más que correcta atrás también. Si quieres ser el mejor tienes que actuar como el mejor en todas las áreas del juego", añadió.

Es la mejor declaración de Scariolo desde que está en el Real Madrid. Y es cierto, que el equipo en el final de la temporada está volando. Pero eso sin títulos es un fracaso. pic.twitter.com/B3LZVOfUYf — Iván (@ivangarciapz) May 3, 2026

"Obviamente el día que estás con una inspiración y acierto tremendos el equipo te va a seguir. Cuando estás en un día normal tienes que hacer lo que estás haciendo dentro del equipo. Y cuando estás en un día malo debes tener la humildad de ayudar, esforzarte, rebotear, pasar y defender porque esto es también grandeza", aseguró Scariolo.

Para el preparador transalpino, Hezonja "viene de una manera de pensar que requiere trabajo para entrar en una lógica diferente. Liderazgo no es solo meter 40 puntos hoy, es ir creciendo como lo está haciendo. Valoro más el crecimiento paulatino y consistente que está haciendo en todas las áreas del juego, sobre todo en la faceta mental de servir al equipo con el talento que tienes".

El discurso de Scariolo ha sido aplaudido por los aficionados madridistas, que piden que estas mismas palabras se extrapolen al primer equipo de fútbol, y a su vez sirvan para exigir más compromiso y actitud a algunas de las estrellas del equipo, como es el caso de Kylian Mbappé —recuperándose de su lesión— y Vinícius Júnior —que este domingo lideró la victoria del Madrid en Cornellá ante el Espanyol (0-2) con un doblete—.

Y es que nadie puede dudar del talento de Mbappé y Vini, pero sí de su compromiso a la hora de defender, que queda más en evidencia en los días en los que ni el francés ni el brasileño brillan en ataque.

"He leído que te gustaba Michael Jordan". "Michael Jordan se ponía a defender como un hijo de p***".#LuisEnrique 🗣️ Mbappé 📼 Lunes 7, '𝑵𝒐 𝒕𝒆𝒏𝒆́𝒊𝒔 𝒏𝒊 **** 𝒊𝒅𝒆𝒂' Capítulo 2. pic.twitter.com/VSYqtTAIsl — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) October 3, 2024

Un discurso, el de Scariolo, que se asemeja al que en su día dio Luis Enrique a Mbappé cuando ambos coincidieron en el Paris Saint-Germain. "Eres un fenómeno, un top mundial, ninguna duda. Pero eso no me vale. Un líder de verdad es que el día que no nos puedas ayudar marcando goles, cojas y te pongas a defender como nadie (...) Si coges y te pones tú como ejemplo de presionar, lo que tenemos es una puta máquina de equipo. Eso es lo que quiero que hagas como el líder que eres".