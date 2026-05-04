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Fútbol

El terrible golpe de la perla del Chelsea que encoje el alma y deja helado a Stamford Bridge

Derry, extremo del Chelsea que se estrenaba en la competición y había dejado detalles interesantes, tiene en vilo a todo el mundo del fútbol.

Libertad Digital
Derry, extremo del Chelsea que se estrenaba en la competición y había dejado detalles interesantes, tiene en vilo a todo el mundo del fútbol.
Jess Derry dejó si aliento a la afición del Chelsea | EFE

El Chelsea confirmó que Jesse Derry, el debutante de 18 años que se marchó en camilla tras un golpe en la cabeza, está en el hospital y consciente.

En un comunicado, el club londinense actualizó el estado del jugador después de que este se retirara en camilla y con oxígeno después de un choque en la cabeza en la primera parte con un jugador del Nottingham Forest.

"El Chelsea puede confirmar que Jesse Derry ha sido trasladado al hospital como medida de precaución. Está consciente, hablando y se le están realizando pruebas. Le deseamos una rápida recuperación y le damos las gracias al equipo médico por su rápida respuesta".

El Forest se llevó este lunes la victoria por 1-3 y dejó prácticamente sellada la salvación, mientras que el Chelsea está a la espera de un milagro para clasificarse la temporada que viene a la Champions League.

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