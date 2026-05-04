Estrasburgo desata la ira de la afición rayista: denuncias de opacidad y caos en el reparto de entradas

La ilusión europea del Rayo Vallecano amenaza con convertirse en un serio problema de gestión y credibilidad a pocos días del trascendental partido de vuelta de semifinales de la Conference League que jugará el próximo jueves contra el Estrasburgo en el Stade de la Meinau de la capital de Alsacia. Después de la victoria por 1-0 en la ida, el conjunto de Íñigo Pérez aspira a seguir haciendo historia y clasificarse para la final del próximo 27 de mayo en Leipzig (Alemania) frente al vencedor de la otra eliminatoria entre el Shakhtar Donetsk ucraniano y el Crystal Palace inglés (victoria del conjunto británico por 1-3 en la ida).

Sin embargo, este Estrasburgo-Rayo se ha visto salpicado por una gran polémica en torno al reparto de entradas para la afición vallecana. Según ha denunciado a Libertad Digital la Plataforma de Afectados Rayistas Sin Entradas, el proceso de reparto de localidades ha estado marcado por la opacidad, la desorganización y un trato, según dicen, "poco respetuoso" hacia quienes sostienen al club "en las buenas y en las malas".

"Ningún tipo de transparencia"

El pasado sábado comenzó el proceso de distribución de entradas para el desplazamiento a Estrasburgo. Desde esta plataforma de afectados, compuesta por seguidores rayistas que se han quedado sin localidad, el diagnóstico es demoledor: "No ha habido ningún tipo de transparencia ni cuidado en el reparto y trato a la afición".

Las cifras, lejos de aclarar la situación, la enturbian aún más. Según distintas fuentes, el número de entradas disponibles habría oscilado entre 700 y 1.200, mientras que otros hablan de unas 900. Todo ello contrasta con lo que algunos consideran el mínimo exigible en este tipo de competiciones europeas, que rondaría las 1.400 localidades para la afición visitante.

Este baile de números ha alimentado la sensación de improvisación y descontrol. Nadie parece tener claro cuántas entradas había realmente, ni bajo qué criterios se han asignado. Y en un contexto de máxima ilusión por la posibilidad de conquistar un título europeo, el daño reputacional empieza a ser considerable.

Colas interminables y sin límite por persona

Uno de los aspectos más criticados por los aficionados es la ausencia de un límite en la compra de entradas por persona. Este detalle, aparentemente menor, ha tenido consecuencias devastadoras: mientras algunos pudieron adquirir varias localidades, otros se quedaron fuera tras varias horas de espera en el Estadio de Vallecas.

Según relatan los afectados, la escena fue caótica. Colas durante horas, incertidumbre constante y una organización que brilló por su ausencia. El resultado: entre 200 y 300 personas sin entrada después de haber invertido tiempo, dinero y, sobre todo, ilusión.

Y es que, más allá de lo que es el partido en sí, muchos aficionados ven cómo pueden quedarse fuera de esta vuelta de semifinales después de haber pagado vuelos y reservado alojamientos para acompañar al Rayo en Europa. Para muchos el golpe no es solo económico, sino sobre todo emocional.

Ilusiones rotas… y enfado creciente

La frustración ha ido creciendo con el paso de las horas. Lo que debía ser una fiesta se ha transformado en indignación colectiva. La Plataforma de Afectados Rayistas Sin Entradas denuncia que "las ilusiones de ver a su Rayo" han quedado truncadas por una gestión que tachan de "inaceptable".

Por su interés, a continuación reproducimos el texto íntegro facilitado por la Plataforma de Afectados Rayistas Sin Entradas a Libertad Digital:

Desde la Plataforma de Afectados Rayistas sin Entradas a Estraburgo, Manifestamos que después de lo ocurrido el sábado 2 de mayo con el reparto de entradas visitantes para ir a Estraburgo, donde no ha habido ningún tipo de transparencia ni cuidado en el reparto y trato a la afición, hay cifras que bailan: según unos repartieron unas 1.200, algún medio como Unión Rayo dijo que unas 700, otros hablan de 900. Según el mínimo legal serían unas 1.400. Ante este despropósito, queremos decir que no había límite de adquirir entradas por persona. La gente haciendo cola durante horas y horas... al final un grupo numeroso de gente, de unas 200-300 personas, se quedó sin entradas después de horas de cola, vuelos y alojamientos pagados ... y sobre todo frustradas por las ilusiones rotas de ver a su Rayo. Queremos que el club busque una solución para todos los afectados que se apuntaron a las dos listas que pasaron. Porque parece ser que hay un nuevo cupo de unas 100 entradas con alguna entrada visitantes a 20 euros y el resto a 150 euros cada una (que entregarán en Estrasburgo). Además, creemos que estos precios son una estafa. Nos gustaría oír explicaciones transparentes de cómo se han repartido las entradas: número exacto, cantidad por persona.... Exigimos una solución al club para todos los afectados y que consigan entrada para todos.

En Vallecas, donde la identidad del club está íntimamente ligada a su gente, este tipo de situaciones no pasan desapercibidas. El Rayo siempre ha presumido de ser un club diferente, cercano y hasta familiar. Por eso, cuando la afición siente que no se la trata como merece, la reacción es especialmente intensa.

Un nuevo cupo… y más polémica

Lejos de calmar los ánimos, la aparición de un supuesto nuevo cupo de unas 100 entradas ha añadido más leña al fuego. Según los afectados, algunas de estas localidades tendrían un precio de 20 euros, mientras que el resto alcanzaría los 150 euros y se entregarían directamente en Estrasburgo. La diferencia de precios ha sido calificada como "una estafa" por parte de los seguidores, que no entienden cómo puede haber tal disparidad ni bajo qué criterios se ha fijado. Además, el hecho de que las entradas se entreguen en destino añade un nuevo elemento de incertidumbre para quienes ya han sufrido este primer varapalo en lo que al reparto de las entradas se refiere.

Ante este panorama, la Plataforma de Afectados Rayistas Sin Entradas ha elevado el tono de sus demandas. No solo exigen explicaciones claras y detalladas sobre el proceso de reparto —número exacto de entradas, criterios de asignación y límite por persona—, sino también una solución inmediata para todos los perjudicados. En concreto, reclaman que el club presidido por Raúl Martín Presa garantice una entrada para todos aquellos que se inscribieron en las listas habilitadas. Una petición ambiciosa, sin duda, pero que refleja el nivel de enfado existente.

Si no hay una respuesta rápida y convincente, el ruido seguirá creciendo. Y lo que debía ser una celebración puede acabar convirtiéndose en un símbolo de desconexión entre el club y su gente.