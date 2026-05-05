Edin Terzic sustituirá a Ernesto Valverde en el banquillo del Athletic Club

El Athletic Club ya tiene sustituto para Ernesto Valverde, quien abandonará el club tras haberlo dirigido cuatro temporadas. Edin Terzic ocupará el banquillo de San Mamés durante la próxima campaña y lo hará, por el momento, durante dos años, hasta el 30 de junio de 2028. El club vasco y el alemán han alcanzado un acuerdo, según han hecho público los leones.

Desde el Athletic Club se confirmó que el entrenador, que se convertirá en el segundo alemán en la historia en dirigir al club vasco tras Jupp Heynckes, será presentado de manera oficial una vez concluya la temporada, para la que restan cuatro partidos "muy importantes e ilusionantes".

ℹ️ Edin Terzić será el entrenador del Athletic Club las dos próximas temporadas. — Athletic Club (@AthleticClub) May 5, 2026

Larga carrera en Alemania

Edin Terzic aterriza en Bilbao a sus 43 años y después de haber dirigido al Borussia Dortmund en dos etapas. En la primera –diciembre de 2020 a junio de 2021– ganó la Copa alemana en 2021 tras derrotar al Leipzig con doblete de Sancho y Haaland.

Durante la segunda –junio de 2022 a junio de 2024– rozó el título de Bundesliga en 2023 y llegó a la final de la Champions League un año más tarde. En su camino a Wembley, derrotó en cuartos de final al Atlético de Madrid, pero se vio superado por el Real Madrid en el encuentro final (2-0).

Además, en su trayectoria cuenta con experiencia dentro de la Academia y Dirección Deportiva del Borussia Dortmund, así como con bagaje como entrenador asistente en el West Ham y el Besiktas, clubes en los que estuvo durante dos años en cada uno de ellos. Primero pasó por el conjunto turco entre 2013 y 2015 y, seguidamente, llegó a la Premier League para estar de 2015 a 2017.