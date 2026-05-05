El curioso momento de Julián Álvarez que cobra sentido una década después

Hace 10 años, desde el pupitre de clase, Julián Álvarez compartió una imagen a través de sus redes sociales mientras presenciaba el partido de vuelta de Champions League entre el Bayern de Múnich y el Atlético de Madrid.

"Capaz que no vemos el partido", escribió el argentino a sus 16 años, pues, debido al cambio de hora en Argentina, el encuentro era a las 16:00. La ‘Araña’ colocó de manera estratégica su móvil en el pupitre, encima de un archivador y apoyado en la parte trasera de una silla, para poder seguir el duelo de la competición europea sin tener que ausentarse de clase.

Capaz que no vemos el partido 👌⚽😍 pic.twitter.com/lyTZFfmlNF — Araña 🕷 (@9julianalvarez) May 3, 2016

Aquel día, el conjunto dirigido por el Cholo Simeone sobrevivió a la batalla en Múnich y, pese a perder el encuentro de vuelta, el resultado global (2-2) inclinó la balanza a su favor gracias al valor de los goles en campo contrario. Un gol de Antoine Griezmann y las paradas de Jan Oblak sellaron el pase a la final de Milán.

El mismo objetivo

Siete años más tarde, Julián Álvarez, a las órdenes de Pep Guardiola –quien dirigía al equipo bávaro en 2016–, cerró la goleada al Real Madrid para meterse en la final y levantar la 'Orejona' con el Manchester City frente al Inter de Milán en Turquía.

Ahora, una década más tarde estará presente en una semifinal del Atlético de Madrid vistiendo las rayas rojiblancas. Y quién sabe si jugando una nueva final de la competición europea el próximo 30 de mayo en el Puskás Arena de Budapest. Por el momento, todo por decidir en Wembley con el marcador igualado a uno.