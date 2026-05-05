El Gobierno inyecta aún más dinero público al fútbol femenino a través de La Quiniela

El Gobierno ha vuelto a abrir el grifo. Y no precisamente con agua, sino con dinero público. El beneficiario es la Liga F, que a partir del próximo 1 de julio de 2026 pasará a integrarse de forma estable en La Quiniela gracias al real decreto aprobado este martes en el Consejo de Ministros. Traducido al román paladino: más ingresos garantizados para una competición que, a día de hoy, sigue siendo estructuralmente deficitaria, pese a que en las galas, los gráficos y las notas de prensa se encargue de vender todo lo contrario. Ahí está, por ejemplo, el demoledor dato de finales de abril: solo 42 espectadores en el partido Badalona Femenino 3 - Alhama Femenino 2.

Esta incorporación del fútbol femenino a La Quiniela, impulsada por el Consejo Superior de Deportes (CSD), permitirá a la competición percibir un 15% de la recaudación del impuesto sobre las apuestas deportivas. Una cifra nada despreciable que se suma a las ya cuantiosas ayudas públicas recibidas en los últimos años.

Nuevo salvavidas para una competición deficitaria

El relato oficial habla de "igualdad", "visibilidad" y "progreso". La realidad, sin embargo, es bastante más prosaica: la Liga F no se sostiene por sí sola. Ni por ingresos comerciales, ni por derechos televisivos, ni por asistencia a los estadios. Y, pese a ello, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha decidido seguir apuntalando el proyecto con dinero que sale del bolsillo de todos los contribuyentes.

No es la primera vez. Tal y como ya se ha venido denunciando en los últimos meses, el fútbol femenino profesional en España ha sobrevivido gracias a un flujo constante de financiación pública. Subvenciones, ayudas extraordinarias, planes de impulso... y ahora también la Quiniela.

La ministra de Deportes, Milagros Tolón, se ha encargado de venderlo como un hito, después de las lamentables palabras que pronunció la semana pasada. "Lo más complicado del Ministerio es el fútbol porque hay demasiado hombre", dijo Tolón el pasado 30 de abril, en un bochornoso ataque feminista.

"Esta medida corrige desigualdades históricas y sitúa al fútbol femenino en el lugar que merece", ha apuntado en esta ocasión la ministra. Una frase que encaja bien en un titular pero que chirría cuando se contrasta con la realidad económica del sector. Porque la pregunta es inevitable: ¿hasta cuándo puede sostenerse artificialmente una competición que no genera los recursos suficientes por sí misma?

También la ministra de Igualdad, Ana Redondo, celebra la medida con una frase bastante populista y demagógica: ""Hoy metemos un gol a la desigualdad. Es un gran avance en igualdad porque, ahora mismo, la brecha salarial entre los y las jugadoras de fútbol es del 744%". Lo que omite (o prefiere omitir) Redondo es cuánto genera el fútbol femenino.

🗣️"Hoy metemos un gol a la desigualdad. Es un gran avance en igualdad porque, ahora mismo, la brecha salarial entre los y las jugadoras de fútbol es del 744%". 📽️ La ministra de Igualdad, @_anaredondo_, sobre la inclusión de la liga femenina en La Quiniela. pic.twitter.com/jm7ihjCow4 — Ministerio de Igualdad (@IgualdadGob) May 5, 2026

Cuatro partidos por jornada... y un nuevo reparto

El nuevo modelo contempla la inclusión de cuatro encuentros de la Liga F en cada jornada de La Quiniela. Un gesto simbólico en lo deportivo pero profundamente relevante en lo económico. A partir de ahora, los clubes femeninos participarán del reparto de ingresos junto a LaLiga, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y las administraciones territoriales. Es decir, un trozo más del pastel público para una competición deficitaria.

Desde la Liga F, presidida por Beatriz Álvarez, la medida ha sido celebrada como "histórica". No es para menos: garantiza ingresos estables y reduce la presión financiera sobre los clubes. Pero también refuerza la dependencia de lo público, un factor que, lejos de corregirse, se consolida con cada nueva decisión institucional.

El aplauso interesado... y el silencio incómodo

El entusiasmo no se ha limitado a la patronal. La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), presidida por David Aganzo, también ha reivindicado la medida como un logro propio tras años de presión bajo la campaña #QuinielasEnFemenino.

Todo son aplausos en la superficie. Pero bajo ella, el silencio es ensordecedor. Porque mientras se celebran estos avances, siguen sin resolverse problemas estructurales: escasísima asistencia a los estadios, audiencias televisivas más bien discretas, patrocinadores limitados y, en algunos casos, polémicas judiciales que salpican la credibilidad de la competición.

El Gobierno, lejos de exigir resultados o condicionar las ayudas a una mejora real del modelo, opta por seguir inyectando recursos. Una estrategia que puede servir a corto plazo, pero que plantea serias dudas a medio y largo.

Igualdad sí, pero no a cualquier precio

El debate de fondo no es la igualdad. Nadie discute la necesidad de impulsar el deporte femenino ni de corregir desigualdades históricas. La cuestión es cómo se hace y, sobre todo, con qué criterios. Porque igualdad no debería ser sinónimo de dependencia permanente del dinero público. Ni tampoco de blindar estructuras que no funcionan por sí solas.

El riesgo es evidente: crear una burbuja sostenida artificialmente, donde los incentivos para mejorar la gestión, atraer público o generar ingresos propios quedan diluidos. Si siempre hay un salvavidas estatal, ¿para qué cambiar el modelo?

Una apuesta política... más que deportiva

La inclusión de la Liga F en la Quiniela es, en el fondo, una decisión política. Un mensaje, una bandera, un gesto que encaja en el discurso del Gobierno de Pedro Sánchez. Pero también es una apuesta arriesgada desde el punto de vista económico. Porque cada euro destinado a sostener una competición deficitaria es un euro que no se invierte en otras áreas. Y porque el deporte, por muy noble que sea su objetivo, no puede vivir eternamente al margen de la lógica de la sostenibilidad.

Mientras tanto, la Liga F seguirá adelante, ahora con un nuevo balón de oxígeno. La pregunta es si algún día aprenderá a respirar por sí sola o si, por el contrario, seguirá dependiendo de decisiones como ésta de La Quiniela para poder permanecer en pie. Veremos si por mucho tiempo...