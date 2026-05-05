Florentino asume el mando: videollamada con Mourinho antes de la cumbre en Lisboa

En las últimas horas, el Real Madrid ha dado un paso decisivo en la operación retorno de José Mourinho. Según ha podido saber Libertad Digital, el presidente Florentino Pérez y el técnico portugués han mantenido una videollamada de aproximadamente una hora en la que también ha estado presente el agente Jorge Mendes. La duración y el nivel del contacto reflejan que las negociaciones siguen muy activas y que el club blanco no ha renunciado a su principal objetivo.

Este contacto directo se enmarca dentro de la estrategia de Florentino de implicarse personalmente en la operación después de que los primeros acercamientos no fructificaran. El dirigente considera que solo mediante conversaciones al más alto nivel puede cambiar la postura inicial del entrenador, que en un primer momento se mostró reacio a regresar.

🚨🚨 Os sigo contando más cosas 🚨🚨 Florentino Pérez y José Mourinho se han reunido hoy. Ha sido por videoconferencia. Ha durado una hora (mucho tiempo han hablado eh) y Jorge Mendes ha estado también presente, pero sin hablar. Todo continúa. Veremos si es el elegido.… https://t.co/s4vQJlY8bj pic.twitter.com/ViHZEVsl1d — Sergio Valentín (@Sergivalentin_) May 5, 2026

Lisboa, escenario del encuentro decisivo

Tras esta toma de contacto, ambas partes tienen previsto verse cara a cara en Lisboa en fechas próximas. Ese encuentro presencial será clave para determinar si la operación puede avanzar definitivamente o si, por el contrario, se enfría de forma definitiva.

En el club consideran esta reunión como el punto de inflexión. Florentino Pérez expondrá su proyecto deportivo y tratará de convencer a Mourinho de que lidere una nueva etapa en el banquillo del Santiago Bernabéu.

El pasado pesa para Mourinho

No obstante, el principal freno para el regreso del técnico portugués no es económico ni deportivo. Mourinho sigue teniendo muy presente el desgaste que le supuso su primera etapa en el Real Madrid entre 2010 y 2013.

A pesar de los éxitos logrados —una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España—, aquel periodo estuvo marcado por la tensión constante, tanto dentro del vestuario como en el entorno mediático, lo que explica sus dudas actuales.

A pesar de las dificultades, el presidente blanco mantiene a Mourinho como su prioridad absoluta. Otros nombres han sido valorados, pero ninguno encaja tanto en el perfil que busca el club: experiencia, carácter y capacidad para competir desde el primer día.

Una decisión cada vez más cercana

La videollamada reciente confirma que la operación está en plena ebullición. No se trata de un simple tanteo, sino de una negociación real que puede resolverse en cuestión de días.

La reunión en Lisboa será determinante. Si Florentino logra convencer a Mourinho, el fútbol europeo podría asistir a uno de los regresos más impactantes de los últimos años. Si no, el Real Madrid tendrá que activar alternativas. Por ahora, todo sigue abierto. Pero el movimiento clave ya se ha producido.