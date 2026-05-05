Nueva polémica del Gobierno de Pedro Sánchez. Este martes, el Ejecutivo ha anunciado que van a incluir partidos de la Liga Femenina en la Quiniela, algo que ha cabreado a muchos españoles que juegan a adivinar los resultados del fin de semana para ganar dinero.

Para muchos, esta última maniobra se trata de otra cortina de humo del Ejecutivo para tapar la corrupción socialista y algunos también critican que las futbolistas tienen que "generar dinero y no ser una cuota de género", refiriéndose a que Sánchez impulsa al fútbol femenino por pura ideología. Y es que, según pudo saber Libertad Digital, la pasada semana, la competición volvió a registrar un récord negativo. En concreto, tocó fondo al solo contar con 42 espectadores en el partido de Primera División Badalona-Alhama.

El jefe del Ejecutivo ha presumido en redes sociales de esta última maniobra diciendo que "hoy damos un paso más para que la Liga Femenina española siga siendo una referencia internacional. El fútbol femenino entrará en la Quiniela".

Hoy damos un paso más para que la @LigaF_oficial española siga siendo una referencia internacional. El fútbol femenino entrará en la quiniela. Y sus clubes participarán en sus ingresos, como ya ocurre en la liga masculina. Profesionalizar el fútbol femenino es mucho más que una… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 5, 2026

Además, Sánchez ha explicado que "sus clubes participarán en sus ingresos, como ya ocurre en la liga masculina. Profesionalizar el fútbol femenino es mucho más que una medida deportiva: es una apuesta por la igualdad dentro y fuera del campo".

Las críticas no han tardado en llegar y algunos españoles han dicho que "hacéis otra gilipollez más que no sirve más que para distraer a la borregada de la podredumbre y corrupción de tu partido, Pedro. Otra cortina de humo y medio PSOE imputado: dais asco". "Como siempre nuestro presidente a lo importante", ha criticado un español, mientras que otro ha criticado que "el fútbol femenino primero tiene que generar y no ser una cuota de género", como suele imponer el Gobierno.