Koke deja en el aire su futuro tras la eliminación de la Champions: "Hablaremos cuando haya que hablar"

El capitán del Atlético de Madrid, Koke Resurrección, ha analizado la dolorosa derrota sufrida por su equipo frente al Arsenal en el partido de vuelta de la máxima competición continental. Tras el pitido final que confirmó la eliminación de los rojiblancos, el centrocampista internacional se mostró visiblemente afectado, pero quiso dejar claro su orgullo por el rendimiento y el esfuerzo desplegado por todos sus compañeros a lo largo de los noventa minutos.

"Estamos muy dolidos y muy jodidos, pero orgullosos del equipo y de mi gente", confesó el jugador a los micrófonos de Movistar+. Koke incidió en la falta de acierto de cara a la portería rival como la clave principal del resultado definitivo. "Lo hemos dado todo, hemos tenido oportunidades de hacer goles y hoy no ha querido entrar. En el partido de ida pasó lo mismo", explicó el capitán, reconociendo que los pequeños detalles deciden las eliminatorias. Según su visión, "el fútbol es contundencia", y admitió con deportiva que los londinenses "han sido más contundentes que nosotros y son justos merecedores de pasar".

A la hora de repasar los momentos decisivos del cruce, el madrileño recordó las oportunidades falladas tanto en la segunda parte del partido de ida, disputado en el Metropolitano, como en los compases iniciales de la vuelta. "Aquí también hemos tenido ocasiones para ponernos por delante al principio y luego empatar el partido. Pero es fútbol, hay que ser contundentes en las dos áreas y ellos han encontrado el gol", valoró el futbolista. Además, desveló las palabras de ánimo de su entrenador, Diego Pablo Simeone, en el vestuario: "Me ha dicho que lo hemos intentado todo. Cuando no quiere entrar la pelota y lo intentas, nada que reprochar a nadie".

En cuanto a la actuación del colegiado alemán Daniel Siebert, el centrocampista del conjunto rojiblanco prefirió mantener un tono prudente y no buscar excusas. "No voy a hablar del árbitro, porque ha intentado hacerlo lo mejor posible, igual que dije en la ida. Él sabrá cómo ha arbitrado. Ha intentado hacerlo lo mejor posible y ya está", zanjó de manera rotunda, evitando cualquier tipo de polémica.

Finalmente, Koke realizó un balance general sobre el rendimiento del Atlético de Madrid a lo largo de este curso, reconociendo luces y sombras. "Ha sido una temporada muy ilusionante en Copa y en Champions. En Liga sí que es cierto que no hemos sido regulares, no hemos estado al nivel que deberíamos estar, porque yo creo que podríamos haber estado mejor", admitió. Destacó especialmente el progreso de la plantilla y la presencia de jugadores jóvenes que asegurarán un futuro prometedor para la entidad. "Este grupo está creciendo un montón. Hay gente muy joven, gente que seguro que en un futuro muy cercano va a seguir peleando por cosas muy importantes", afirmó. Sin embargo, sobre su propia continuidad en el club se mostró cauteloso y prefirió no dar detalles: "Hablaremos cuando haya que hablar", concluyó el capitán.