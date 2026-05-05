"La conversación en casa de los Simeone será complicada hoy"

El Atlético de Madrid cae ante el Arsenal por la mínima y finalmente se queda a un paso de llegar a la final de la Champions. Un gol de Saka en el minuto 45 fue suficiente para que los de Arteta esperen rival en Budapest. Mañana a las 21:00 se disputará la otra semifinal entre el PSG y Bayern, que parte con el marcador favorable para los de Luis Enrique por 5-2. Estos han sido los temas que se han tratado este en El Primer Palo, programa presentado y dirigido por Juanma Rodríguez y que hoy ha contado con Alfredo Somoza, Sergio Fernández, Isra Íñiguez y María Trisac.

Sergio Fernández ponía el foco en el arbitraje: "A mi el Atleti me ha gustado más que el Arsenal, pero los árbitros son muy malos, todas las jugadas y decisiones caían para el mismo lado, parecía un seguidor más del Arsenal. Cuando habláis de Negreira me cuesta creer en conspiraciones, pero viendo estas cosas...". Además lamentaba que "es uno de los últimos grandes partidos de Griezmann en Europa y tengo que reconocer que es uno de los mejores jugadores que he visto".

Isra Íñiguez, en la misma línea apuntaba que "hay un penalti a Griezmann clamoroso y el tipo pita una faltaba absurdísima, y todo por no tener la valentía de pitar el penalti". Además, también señalaba a Arteta, "ha tenido un punto de macarrismo que me parece lamentable, y me duele porque me cae bien y me parece un buen entrenador. Han perdido mucho tiempo porque sabían perfectamente que no se iba ha recuperar". Sobre el estado físico de los de Simeone, comentaba que "al final parecía que el Atleti estaba más cansado físicamente, y eso que han tenido más días de descanso que el Arsenal".

Alfredo Somoza reconocía el trabajo del conjunto madrileño asegurando que "si yo fuera del Atlético estaría muy orgulloso, pero hay que ser pícaro, en la jugada que agarran al Giuliano si se tira al suelo habrían pitado penalti". Una juagada clave en la que Isra Aseguraba que "en casa de los Simeone la conversación será complicada hoy... Debía haber actuado de otra manera". Pero más allá del partido, apuntaba al arbitraje calificándolo de "bochornoso". Además, ha destacado la figura de Pubill, "Simeone lo ha convertido en un increíble lateral derecho". Al hilo de ese tema, Juanma Rodríguez desvelaba que "una persona de esta mesa ha mandado un mensaje al seleccionador dando por hecho que va al mundial".

No solo de la Champions, también ha sido tema de debate el comunicado que ha emitido el entorno de Mbappé sobre el viaje del Francés a Italia, tema que ha sido objeto de crítica hacia el delantero del Real Madrid. En dicho comunicado, se apuntaba que "Parte de las críticas se basan en una sobreinterpretación de elementos relacionados con un periodo de recuperación estrictamente supervisado por el club". Un tema con el que estallaba Juanma Rodríguez: "Hay que saber cómo gestionar las cosas y en el momento en el que está el club. Jamás he visto que un entorno emita un comunicado". María Trisac apuntaba que "esto solo confirma el egoísmo que ya ha demostrado en otras ocasiones dentro del vestuario, le da igual cómo esté el equipo". Somoza se mostraba contundente asegurando que "este es el Mbappé que hay".

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