La paradoja de David Raya: otra vez mejor portero de la Premier pero suplente con España

David Raya, portero español del Arsenal, ganó este lunes el Guante de Oro de la Premier League por tercera temporada consecutiva, convirtiéndose en el cuarto futbolista que lo consigue tras el también español Pepe Reina (Liverpoles) y el inglés Joe Hart y el brasileño Ederson (ambos con el Manchester City).

El arquero gunner suma 17 porterías a cero esta campaña, cuatro más que Gianluigi Donnarumma (City), que como mucho podría empatarle. En caso de empate, ambos serían ganadores compartidos del premio. Raya, además, tiene tres partidos por delante para sumar una portería a cero más y consolidar su triunfo en solitario.

España, con ocho premios, es el país más galardonado en este premio del Guante de Oro —superando a Brasil con cinco y a la República Checa e Inglaterra con cuatro—, que comenzó a entregarse a partir de la temporada 2004/05 y a diferencia de otras ligas que usan el promedio de goles encajados, tiene en cuenta la cantidad de veces que un guardameta deja su portería a cero.

A la sombra de Unai Simón

Lo paradójico de este asunto es que David Raya no tiene hueco en el once titular de España. El barcelonés, de 28 años, vive a la sombra de Unai Simón (Athletic Club de Bilbao). Es internacional absoluto con la selección española desde marzo de 2022 —entonces militaba en el Brentford, antes de fichar por el Arsenal en verano de 2023—, cuando fue convocado por primera vez por Luis Enrique Martínez para dos amistosos, debutando oficialmente el 26 de marzo de 2022 contra Albania en el RCDE Stadium.

Desde entonces, Raya ha jugado 11 partidos con la selección en estos tres años, en los que ha encajado un total de cinco goles (dos en amistosos y tres en competición oficial).

Por si fuera poco, Luis de la Fuente ha aumentado la competencia en la portería de la selección al llamar también a Joan García, que ha firmado una campaña soberbia con el FC Barcelona, uniéndose a los habituales Unai, Raya y Álex Remiro (Real Sociedad). Está por ver qué tres porteros se llevará el técnico de Haro al Mundial de este verano en Estados Unidos, México y Canadá, aunque a día de hoy todo apunta a que el sacrificado será Remiro.