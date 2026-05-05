Arrecia la campaña contra Mbappé: recogida de firmas para pedir su marcha del Real Madrid

Mbappé Out Petición. Miles de aficionados se han movilizado para reunir 200.000 firmas y mostrar malestar con Kylian Mbappé. Los últimos episodios protagonizados por el galo, como el aterrizaje en un avión privado minutos antes de que su equipo disputase el duelo de LaLiga ante el Espanyol, han acrecentado el enfado de la afición.

En señal de respuesta a todo lo ocurrido tanto dentro como fuera del terreno de juego, la iniciativa "Mbappé Out Petition", se lanzó a través de las redes sociales e invita a los seguidores del equipo de Chamartín a "hacer oír su voz": "Si cree que es necesario un cambio, no se quede callado: firme esta petición y defienda lo que crea que es mejor para el futuro del club", se expone en la campaña de firmas.

El objetivo era llegar a las 200.000 firmas, pero ya supera los 1.375.000 apoyos. A la controvertida imagen descendiendo de su avión privado se suma el viaje a Cagliari durante su descanso por lesión. Desde Valdebebas se autorizó el descanso por motivos médicos, pero no se esperaba la repercusión mediática tras las decisiones tomadas por el atacante francés.

En lo que respecta a temas deportivos, el futbolista fue preguntado a su salida de Valdebebas por su presencia o no en El Clásico del próximo fin de semana y la única respuesta dada al periodista fue "no entiendo". Por lo que su presencia en el Camp Nou será una incógnita mientras la afición se moviliza para transmitir al jugador su descontento.

"Parte de las críticas se basan en una sobreinterpretación de elementos relacionados con un periodo de recuperación estrictamente supervisado por el club, sin que ello se corresponda con la realidad del compromiso y el trabajo que Kylian realiza a diario por el bien del equipo", indicó su a la agencia AFP sobre este movimiento.