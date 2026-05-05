Robinho Júnior y Neymar protagonizaron un encontronazo durante el entrenamiento del fin de semana posterior al duelo ante el Palmeiras. Según informa el medio brasileño Globoesporte, un regate del hijo del exjugador de equipos como Real Madrid o Manchester City enfadó a Neymar, que posteriormente realizó una dura entrada al futbolista.

Los representantes del joven de 18 años mandaron una notificación extrajudicial al Santos para exigir medidas para el '10' después de lo ocurrido. De acuerdo con el escrito, Robinho Jr. acusa al internacional de proferir insultos ofensivos, hacerle tropezar y propinarle "una violenta bofetada en la cara".

Asimismo, se ha solicitado una reunión con el Club para hablar sobre una posible rescisión de su contrato como consecuencia de "falta de condiciones mínimas de seguridad".

En un principio, la situación entre los jugadores habría quedado resuelta en el vestuario tras la disculpa de Neymar, con quien tiene una relación de "padrino" en el día a día. Sin embargo, el entorno de Robinho Jr. consideraría necesario adoptar medidas más contundentes en el plazo de 48 horas.

La respuesta del club

El equipo brasileño emitió un comunicado confirmando el "incidente" y dando respuesta a los hechos: "El Santos FC informa que, por orden de la presidencia, se inició un proceso de investigación interna inmediatamente después de los hechos ocurridos para analizar el incidente que involucró a los atletas Neymar Jr. y Robson de Souza Jr. (Robinho Jr.), durante el entrenamiento del pasado domingo (3 de mayo), en el Centro de Entrenamiento Rei Pelé. El Departamento Jurídico del Club es el responsable de llevar a cabo la investigación".

Por el momento, no ha habido ninguna declaración ni manifestación pública por parte de Neymar.