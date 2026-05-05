El Olympique de Marsella es un auténtico polvorín. La mala temporada del conjunto marsellés ha derivado en una oleada de críticas que ha hecho saltar por los aires la tranquilidad. El último episodio lo ha protagonizado Christophe Dugarry, exjugador francés, quien cargó con dureza contra Mason Greenwood tras el partido de Ligue 1 que disputaron Marsella y Nantes.

Durante su intervención en RMC Sport, Rothen s'enflamme, el exinternacional analizó la escandalosa derrota del equipo que entrena Habib Beye y cargó especialmente contra el ex del Getafe:

"Apelo al orgullo. Este chico fue apartado del equipo, cometió un grave error antes de que el Marsella lo fichara y el club se arriesgó al traerlo. Podría no haber vuelto a jugar al fútbol jamás. Todos hicieron lo posible por ponerlo en las mejores condiciones... y él se burla de todos, es un desgraciado", dijo.

Dugarry se fue calentando: "Eres el líder de este equipo, todos dependen de ti. Cuando no estás, todos lamentan tu ausencia. ¿Y qué ofreces a cambio, qué ofreces después de todos los sacrificios, es esto? Eres un miserable, lárgate de aquí. Ahí está el dinero que vas a hacer ganar al club, pero nadie va a llorar por ti. Lo que hizo contra el Nantes es vergonzoso. No le importa nada, no tiene defensa y debería ser condenado, quemado en la hoguera. Es una vergüenza absoluta, es un miserable."

Mason Greenwood llegó al Marsella tras su enorme media temporada en el Getafe, donde llegó tras salir por la puerta de atrás del Manchester United en 2022 tras ser acusado de intento de violación y violencia doméstica mientras militaba en el club. Al final, su pareja retiró todas las acusaciones. Ahora, en la presente campaña con el equipo marsellés, acumula 25 goles y 10 asistencias en 48 encuentros, pero su actitud en los últimos partidos está dejando mucho que desear.