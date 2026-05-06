Carreras responde a las acusaciones: "No se corresponden con la realidad"

Continúan los problemas en el vestuario del Real Madrid. Según desveló Miguel Látigo Serrano en El Primer Palo de esRadio, Antonio Rüdiger dio un tortazo a Álvaro Carreras en un entrenamiento del conjunto blanco que tuvo lugar en Valdebebas a finales del pasado mes de abril, después de jugar contra el Alavés en el Bernabéu (2-1) y antes de medirse al Betis en el Estadio La Cartuja (1-1).

Según han señalado algunas fuentes a Libertad Digital, la actitud de Carreras fuera de los terrenos de juego no es la más apropiada ni profesional. En el Madrid llevarían un tiempo preocupados con los hábitos nocturnos del jugador gallego, que ha quedado relegado a tercer lateral izquierdo del equipo tras adelantarle en la rotación Ferland Mendy —ahora lesionado de nuevo tras romperse el pasado domingo en el encuentro ante el Espanyol (0-2)— y un Fran García que en el pasado mercado de invierno estuvo con pie y medio fuera del club.

Ante esta situación, el propio Carreras ha querido coger el toro por los cuernos y tomar la palabra tras las críticas recibidas en las últimas semanas. El futbolista ferrolano se ha pronunciado a través de un comunicado en sus redes sociales.

"En los últimos días han surgido ciertas insinuaciones y comentarios sobre mi persona que no se corresponden con la realidad. Mi compromiso con este club y con los entrenadores que he tenido ha sido íntegro desde el primer día, y así lo va a seguir siendo. Desde que volví siempre he trabajado con la máxima profesionalidad, respeto y dedicación. He luchado muy duro para cumplir mi sueño de volver a casa", relata el defensa.

Carreras también ha explicado el incidente con Antonio Rüdiger y asegura que "se trata de un asunto puntual y sin relevancia que ya está zanjado. Mi relación con todo el equipo es muy buena", señala.