El dinero que se embolsa el Atlético tras su derrota en Wembley

El Atlético de Madrid cayó eliminado en la Champions League tras no poder superar al Arsenal en Wembley (2-1 marcador global). El equipo de Mikel Arteta se puso por delante antes del descanso y los rojiblancos no pudieron dar la vuelta al resultado. Por esta razón, los despachos han visto cómo se perdían 18,5 millones de euros, como mínimo, pero se ingresará una gran cantidad después de la competición realizada.

Los ingresos en las arcas

Los equipos depositan en sus cajas distintas cantidades de dinero en función de las victorias o empate, así como por ir pasando las eliminatorias y terminar consiguiendo el trofeo. Tras el cambio de formato, cada uno de los 36 clubes que llegan a fase de grupos ingresa 18,65 millones de euros. Este pago se fracciona en un pago inicial de 17,87 millones y un saldo posterior de 750.000 euros.

Los clubes reciben por cada victoria 2,1 millones de euros y si el encuentro termina en empate, se reparten 700.000 euros a cada equipo implicado. Según disminuye el número de participantes, las cifras se incrementan. Con el pase a octavos de final, son once millones los que se van a las arcas y accediendo a cuartos, 12,5 millones de euros.

Entrando en la recta final de la Champions League, los semifinalistas reciben quince millones, el subcampeón 18,5 millones de euros y el campeón 25 millones. Estos números se van sumando al dinero ya acumulado desde el inicio y por ir pasando de eliminatoria.

Las cuentas del Atlético de Madrid

Con cuatro victorias –ante Fráncfort (5-1), Union Saint-Gilloise (3-1), Inter (2-1), PSV (2-3) –y un empate– frente al Galatasaray (1-1)– durante los ocho partidos en la fase de liga, el Atlético de Madrid había ingresado 27,75 millones de euros, teniendo en cuenta también la posición final –decimocuarto– en fase de grupos, unos 6,93 millones.

A ello se deben sumar los once millones por acceder a octavos y el extra de un millón de euros por haber jugado la eliminatoria de play-off –ya que no hay premio por ganar o empatar en esta ronda–. La cifra acumulada por el Atlético de Madrid ascendería a 46,68 millones de euros.

Tras derrotar a Tottenham y FC Barcelona, pero caer eliminado ante el Arsenal, la entidad del Metropolitano recibirá 74,18 millones de euros. Más allá de estas cantidades, ingresarán lo relacionado al value pillar, donde se une el mercado televisivo del país y el coeficiente individual de los clubes. En estos términos, se estima que el club se lleve unos 30 millones de euros más.