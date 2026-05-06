Escándalo en el Andorra: durísima sanción a Piqué y Vilaseca por acosar al árbitro

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha dictado una resolución contundente tras los incidentes ocurridos en el partido entre el Andorra y el Albacete. El foco principal de la sanción recae sobre Gerard Piqué, con seis partidos de suspensión y dos meses de inhabilitación por su comportamiento con el equipo arbitral.

La decisión llega después de analizar el acta y su anexo, donde se recogen episodios considerados graves por el organismo disciplinario. Hay que tener en cuenta que no solo se castiga la conducta durante el encuentro, sino también las acciones posteriores, calificadas como atentatorias contra la dignidad y el decoro deportivos. De hecho, según el informe arbitral, Gerard Piqué se dirigió al colegiado en actitud amenazante, elevando el tono y persiguiéndolo por el túnel de vestuarios.

El documento describe una situación de fuerte presión, con reproches constantes y frases de extrema gravedad. Entre las expresiones recogidas figuran advertencias como "salid escoltados" o deseos de sufrir un accidente, lo que refuerza la consideración de conducta inapropiada. Estos hechos fueron determinantes para que el Comité aplicara una doble sanción: deportiva y disciplinaria.

Doble sanción: suspensión e inhabilitación

La resolución distingue dos tipos de infracción. Por un lado, los seis partidos de suspensión responden a una actitud de "violencia leve" hacia los árbitros. Por otro, la inhabilitación de dos meses se fundamenta en actos públicos que dañan la imagen del deporte para la RFEF.

Este doble castigo refleja la gravedad acumulada de los hechos y la intención de la RFEF de enviar un mensaje claro contra este tipo de comportamientos, especialmente cuando provienen de figuras con gran visibilidad mediática.

Pero no solamente se ha sancionado a Gerard Piqué, y es que el FC Andorra no ha quedado al margen de la sanción. El club deberá pagar una multa de 1.500 euros y cumplir la clausura parcial de su estadio durante dos partidos, afectando al palco y las zonas VIP.

La sanción responde al incumplimiento reiterado de normas federativas, especialmente en lo relativo al acceso a zonas restringidas. Además, el Comité advierte que una reincidencia podría acarrear la deducción de puntos en la clasificación, lo que supondría un golpe deportivo considerable.

Pero hay más, porque otros miembros de la estructura del club también han sido sancionados. El presidente, Ferran Vilaseca, recibe cuatro meses de inhabilitación por intento de agresión, mientras que el director deportivo, Jaume Nogués, suma seis partidos de suspensión y dos meses de inhabilitación. Asimismo, el delegado, Cristian Lanzarote, y varios integrantes del cuerpo técnico han sido castigados con diferentes sanciones, reflejando que los incidentes fueron colectivos y no aislados.

Un historial que agrava la situación

El caso no se entiende sin el contexto previo. Recordemos que anteriormente Gerard Piqué ya había protagonizado otros episodios polémicos con el colectivo arbitral en las últimas jornadas. Declaraciones como "robo histórico" o críticas reiteradas han generado un clima de tensión creciente. El Andorra, además, acumula varias sanciones económicas durante la temporada, lo que ha pesado en la valoración del Comité. La reiteración de conductas ha sido clave para endurecer el castigo.

Tras conocerse la resolución, el club ha optado por una postura prudente. El FC Andorra analizará en detalle el contenido antes de decidir si presenta recurso ante el Comité de Apelación.

Mientras tanto, también evalúa el impacto inmediato de las sanciones, especialmente el cierre parcial del estadio de cara a sus próximos compromisos. La prioridad parece ser rebajar la tensión institucional y evitar un conflicto mayor con la Federación.

Un mensaje al fútbol español

Más allá del caso concreto, la sanción a Gerard Piqué lanza un aviso claro: la RFEF no tolerará comportamientos que cuestionen la autoridad arbitral de forma agresiva o pública.

El episodio reabre el debate sobre los límites de la crítica en el fútbol profesional y el papel de dirigentes y propietarios. En un contexto de creciente presión sobre los árbitros, la resolución busca marcar una línea roja que preserve la integridad del deporte.