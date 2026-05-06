Las exigencias de José Mourinho para volver al Real Madrid

Continúan las negociaciones para la vuelta de José Mourinho. Florentino Pérez y el técnico portugués mantuvieron en el día de ayer una videoconferencia para tratar este asunto. La conversación contó con la presencia de Jorge Mendes, aunque el representante no participó en la hora que duró el encuentro.

Según ha podido saber Libertad Digital, son varias las exigencias planteadas por José Mourinho a Florentino Pérez durante la videoconferencia. Se trata de asuntos en los que el técnico no admite otras opciones, de ahí que se hable de ello como requisitos y no simples peticiones.

Las primeras de esas exigencias son un contrato con la entidad blanca de dos años de duración y aterrizar en la capital madrileña con su propio staff. Esto se traduce en que Pintus dejaría de estar ligado al equipo, en cambio, Arbeloa podría quedarse formando parte del cuerpo técnico. Lo del entrenador salmantino no es una petición obligatoria, pero es una idea que sí se contempla.

En tercer lugar, Mourinho ha especificado que solo hablará con los periodistas en las ruedas de prensa que sean obligatorias y, exclusivamente, de asuntos deportivos referidos al primer equipo. El portugués reclama un portavoz para tratar otros asuntos. Esto se debe a que durante su anterior etapa –de 2010 a 2013– le desgastó ser la única persona que defendía al Real Madrid sin tener apoyo de nadie.

🚨🚨 Os sigo contando más cosas 🚨🚨 Florentino Pérez y José Mourinho se han reunido hoy. Ha sido por videoconferencia. Ha durado una hora (mucho tiempo han hablado eh) y Jorge Mendes ha estado también presente, pero sin hablar. Todo continúa. Veremos si es el elegido.… https://t.co/s4vQJlY8bj pic.twitter.com/ViHZEVsl1d — Sergio Valentín (@Sergivalentin_) May 5, 2026

En su respuesta, Florentino Pérez evitó pronunciarse, cerrando la conversación sin entrar en detalles y posponiendo una decisión: "Ya hablaremos". Esta no es la reacción que esperaban Mourinho y Mendes y se encuentran algo desilusionados. En estos momentos la pelota está en el tejado del presidente, una vez conocidas las condiciones del luso, deberá reflexionar sobre si termina por cerrar la operación con él o prefiere buscar alternativas.