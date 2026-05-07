Analicemos al Atlético, a Simeone y a Indi... ¡Pero al Atleti le robaron de nuevo!

Soy el primero que ha analizado la temporada del Atlético de Madrid durante todo el año. Soy el primero que ha exigido a la plantilla y al cuerpo técnico y lo seguiré haciendo. Pero me parecería infame si hoy arranco con esta columna y no digo que al Club Atlético de Madrid SAD le han vuelto a robar en la Champions. Tras la leyenda urbana y falsificada con un vídeo del inexistente doble toque de Julián hemos llegado al robo de Londres y no me voy a cansar de llamar a las cosas por su nombre. Robo.

No sé de quién ha sido la idea, si de uno o de varios. No sé si es un grupo o un individuo. Tampoco sé por qué se hace, aunque puedo imaginármelo. Lo que sí sé es que por h o por b al Atlético de Madrid le están robando la posibilidad de ganar su primera Champions. Desde Milán hasta hoy. Y ya van unas cuantas. Repito, no señalo a algo concreto o a alguien en específico porque no lo sé, pero hay alguien o algo que está robando al conjunto colchonero y creo que ya está bien.

Si Apollo quiere hacer algo con el Atlético, ya sea ganar en lo deportivo o simplemente ganar dinero, algo que se haría más rentable ganando la Champions por ejemplo, debe tener claro que aparte de fichajes hay que neutralizar a ese individuo, grupo, organización o extraterrestre que está de por medio. Para ganar la Champions está visto que te tienen que dejar. Al parecer no sale gratis. Lo del PSG a nivel de fútbol está muy bien, me encanta su fútbol y me encanta Luis Enrique, pero ayuda a llegar a finales e incluso ganarlas que no te roben por el camino. Si no te atracan es más sencillo y al Atlético se lo hacen a punta de navaja, pistola y bazooka.

Ya a nivel meramente deportivo, mi balance del Atlético este año es el siguiente. En Liga rotundo fracaso por dejadez y vaguería, sobre todo al inicio y por las aberraciones cometidas fuera de casa. En Copa, gran torneo, sin fracaso, pero con la decepción de salir dormido a una final y que te marquen a los 16 segundos estropeando cualquier plan inicial. Y en Champions mérito terrible y robo final descarado. ¿Es una mala temporada? No, porque has peleado por dos títulos. ¿Me es suficiente pelear y no ganar? Ni de broma.

Por cierto, aprovecho aquí también para contestar a una pregunta que el periodista de Mundo Deportivo, Xavier Bosch, hace en una de sus columnas. Él representa a todos los que estaban esperando al Atlético. La pregunta es la siguiente: ¿Cómo ha podido eliminar el Atlético al Barcelona dos veces? Pues Xavier, te comento. Apunta. Al ganar 4-0 en la ida y perder 3-0 en la vuelta pasó en Copa. Y al ganar 0-2 en el Camp Nou y perder 1-2 en casa pasó en Champions. 4-3= +1 y 3-2= + 1 para los colchoneros. No hace falta gastarse 8,4 millones en educación. Mi sobrina de tres años lo saca ya. Un saludo.

Y ya para acabar, una reflexión. Es curioso que son las mismas personas que decían que a Luis Enrique había que echarle de la Selección los que dicen que a Diego Simeone hay que echarle del Atlético. Habrá que darle una vuelta a eso, ¿no? Pues eso. Pasen una buena tarde, por favor, eviten que les roben y señores de Apollo, fichen calidad y también orgullo.