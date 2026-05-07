Drama en el Real Madrid: Mendy sufre una lesión aún más grave y estará un año de baja

El infortunio vuelve a cebarse con la defensa blanca y es aún más grave de lo esperado. El lateral izquierdo francés del Real Madrid, Ferland Mendy, sufrió una grave lesión muscular durante el encuentro liguero disputado este domingo ante el RCD Espanyol. Tras tener que abandonar el terreno de juego con evidentes gestos de dolor, las peores previsiones se han confirmado y el futbolista galo afronta un largo periodo de recuperación que lastrará los planes deportivos de la plantilla. Pero la cosa es pero aún.

Según informa el periodista Miguel Ángel Díaz, Mendy estará de baja casi un año:

La lesión de Ferland Mendy es muy grave. Hay un desgarro del tendón con separación ósea. Al menos estará un año de baja. Tiene contrato hasta 2028. — Miguel Ángel Díaz (@miguelitocope) May 7, 2026

"La lesión de Ferland Mendy es muy grave. Hay un desgarro del tendón con separación ósea. Al menos estará un año de baja. Tiene contrato hasta 2028", comenta en su cuenta de Twitter.

El club madridista emitió este lunes un parte médico oficial para aclarar la situación física de su jugador. "Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Ferland Mendy por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el tendón del recto femoral de la pierna derecha", rezaba el escrito.

El incidente que propició esta nueva dolencia se produjo de forma fortuita cuando apenas habían transcurrido diez minutos del choque frente al conjunto blanquiazul. En el transcurso de una carrera en velocidad para disputar el balón junto al jugador perico Sergio Sánchez, el defensa internacional por Francia sintió un latigazo que le obligó a detenerse de inmediato y pedir el cambio, dejando su lugar en el campo y encendiendo todas las alarmas en el banquillo.