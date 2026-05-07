"El PSG tiene todo lo que le falta al Madrid"

En el Primer Palo de hoy, en esRadio, Juanma Rodríguez analizó junto a su equipo de colaboradores la actualidad deportiva, marcada por la confirmación de la final de la Champions League. El encuentro definitivo tendrá lugar el próximo 30 de mayo a las 18:00, una hora inusual que enfrentará al Arsenal contra el Paris Saint-Germain. El equipo francés logró su clasificación tras empatar a uno frente al Bayern de Múnich, haciendo valer su ventaja previa. El gol de Ousmane Dembélé para el conjunto parisino fue uno de los puntos clave del debate, destacando la actitud del extremo bajo las órdenes de Luis Enrique.

El análisis de la clasificación del Paris Saint-Germain permitió a los tertulianos profundizar en el cambio de modelo del club francés. Según comentaron María Trisac y Paul Tenorio, "el equipo ha pasado de ser una mera colección de estrellas a convertirse en un bloque sólido y equilibrado". Se destacó la labor de Luis Campos en la dirección deportiva, logrando fichajes estratégicos como Vitinha, João Neves o Nuno Mendes. Para Látigo Serrano, "el Paris Saint-Germain es actualmente el favorito indiscutible para revalidar el título europeo".

Uno de los momentos más tensos del programa se produjo al comparar la estructura del Paris Saint-Germain con la del Real Madrid. Látigo defendió que el club francés posee ahora una estructura de la que el club blanco carece, lo que provocó una encendida respuesta del resto de la mesa. Los colaboradores recordaron los éxitos recientes del Real Madrid, ganando seis Copas de Europa en diez años, algo que a su juicio demuestra una planificación y un talento superiores a cualquier estructura externa. El debate giró en torno a si el éxito madridista es fruto de la improvisación o de una gestión excepcional del talento en los momentos críticos.

La controversia se trasladó al vestuario del Real Madrid tras las revelaciones de Látigo Serrano sobre un incidente interno. Serrano informó sobre una agresión de Antonio Rüdiger a Álvaro Carreras. Según el periodista, el central alemán propinó un tortazo a Carreras en el comedor de la ciudad deportiva. Este incidente se enmarca en un contexto de tensión por la falta de profesionalidad que los veteranos perciben en algunos de los integrantes más jóvenes de la plantilla. Rüdiger, descrito como un profesional ejemplar que no bebe alcohol y mantiene una disciplina férrea, habría estallado ante la actitud de los canteranos.

Finalmente, el programa conectó con su corresponsal en Francia, Juan Palacios, para pulsar el ambiente en la capital tras la clasificación del equipo de Luis Enrique. Juanma Rodríguez subrayó la importancia de la victoria del Paris Saint-Germain y cómo Luis Enrique ha logrado evolucionar el juego del equipo, dotándolo de un plan B que antes no tenía.

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