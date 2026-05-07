El Rayo Vallecano gana en Estrasburgo y se clasifica para la final de la Conference

El conjunto madrileño firmó este jueves una de las páginas más brillantes de su trayectoria deportiva al conseguir una victoria por la mínima en el estadio de la Meinau. El triunfo por cero a uno en la vuelta de las semifinales de la competición continental permite a los pupilos de Íñigo Pérez sacar el billete para la cita definitiva, que tendrá lugar en la ciudad alemana de Leipzig el próximo 27 de mayo ante el Crystal Palace. Un logro sin precedentes que acerca a la entidad a su primer trofeo europeo.

El inicio del choque mostró a un equipo visitante muy bien plantado sobre el terreno de juego. Lejos de verse intimidados por el ambiente, los madrileños supieron contener el arreón inicial de los anfitriones. Con paciencia y criterio, pasaron a dominar la posesión de forma abrumadora en los primeros veinte minutos, mientras el rival se mostraba incapaz de presionar con efectividad ni de acercarse con verdadero peligro a la portería contraria. Jugadores como Isi Palazón encontraron constantemente espacios para generar inquietud.

La recompensa al buen juego no se hizo esperar en exceso. A falta de escasos minutos para el tiempo de descanso, apareció el delantero brasileño Alemao. El atacante, que ya había sido decisivo en el encuentro disputado en España, aprovechó un despeje del guardameta Penders tras un potente testarazo de Florian Lejeune para enviar el esférico al fondo de la red. Este tanto hizo justicia a la superioridad mostrada, aunque obligó a una gran intervención del meta visitante justo antes del pitido intermedio para evitar el empate en un despiste defensivo ante Guela Doué.

Tras el paso por los vestuarios, el técnico local, Gary O'Neil, intentó revitalizar a sus hombres con la entrada de nuevos efectivos para buscar mayor creatividad en la zona ofensiva. A pesar de estos intentos, el entramado defensivo visitante se mostró infranqueable y concedió muy pocos espacios. De hecho, las mejores ocasiones siguieron cayendo del lado español a través de rápidas transiciones.

En el tramo final, los madrileños tuvieron la oportunidad de sentenciar la eliminatoria y evitar la agonía. Jorge de Frutos desaprovechó una ocasión clamorosa en el área pequeña y Sergio Camello perdonó en un mano a mano al rematar al cuerpo del portero. La falta de contundencia arriba dejó el partido abierto hasta los instantes finales, donde la tensión se apoderó del encuentro.

El tiempo de descuento deparó un desenlace de auténtico infarto. Primero, Pep Chavarría resultó providencial al despejar un balón de Valentín Barco que se colaba en la portería. Instantes después, el colegiado castigó con la pena máxima una infracción por mano de Óscar Valentín dentro del área. La responsabilidad recayó sobre el atacante Julio Enciso, pero el cancerbero argentino Augusto Batalla se vistió de héroe, adivinó el lanzamiento y detuvo el penalti, desatando la euforia y certificando el histórico pase a la final europea.