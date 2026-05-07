El Real Madrid abre expediente disciplinario a Valverde y Tchouaméni tras el grave incidente en Valdebebas

El Real Madrid ha decidido cortar por lo sano. Tras los gravísimos acontecimientos ocurridos esta mañana en la Ciudad Real Madrid, que han terminado con Fede Valverde en el hospital, el club blanco ha emitido un comunicado oficial anunciando medidas drásticas. La entidad de Concha Espina ha confirmado la apertura de expedientes disciplinarios tanto al uruguayo como a Aurélien Tchouaméni.

"El Real Madrid CF comunica que, tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo, ha decidido abrir sendos expedientes disciplinarios a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni", reza la nota oficial. El club añade que informará de las resoluciones una vez concluyan los procedimientos internos.

Un vestuario fuera de control

La noticia, adelantada por el diario Marca y confirmada por Libertad Digital, supone el punto de no retorno en una relación que ya saltó por los aires ayer miércoles. Si en el primer asalto ambos jugadores estuvieron cerca de llegar a las manos, lo ocurrido hoy ha sobrepasado todos los límites profesionales.

Según fuentes del vestuario, la tensión era palpable desde primera hora. Valverde se habría negado a dar la mano al francés al inicio de la sesión, lo que derivó en un entrenamiento "hostil". El estallido final se produjo en el vestuario: una fuerte discusión terminó con el charrúa sufriendo un aparatoso golpe tras caer sobre el pico de una mesa. Aunque fuentes del club insisten en que el golpe fue "involuntario" y no propiciado directamente por una agresión física de Tchouaméni, la gravedad de la brecha obligó al traslado inmediato del jugador a un centro hospitalario.

La sombra de la indisciplina

Este episodio no es un caso aislado. Como ya contamos en LD, el vestuario vive un momento de máxima tensión. El incidente entre Rüdiger y Álvaro Carreras —que terminó con un bofetón del alemán al canterano— y los constantes roces de varios pesos pesados con el cuerpo técnico han dibujado un escenario insostenible.

La directiva, que mantuvo una reunión de urgencia este mediodía, ha querido enviar un mensaje de autoridad con estos expedientes. Con la temporada en juego y la imagen de la institución dañada, el Madrid busca frenar una hemorragia de indisciplina que amenaza con dinamitar el proyecto de Xabi Alonso. Por ahora, el silencio impera en Valdebebas a la espera de conocer la sanción económica o deportiva que recaerá sobre ambos futbolistas.