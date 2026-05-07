Fede Valverde sufre un traumatismo craneoencefálico: de baja más de 10 días

El Real Madrid ha confirmado este martes a través de un parte médico oficial que su jugador Fede Valverde padece un percance físico de consideración. La lesión se produjo como consecuencia de un nuevo encontronazo con su compañero de equipo, el mediocentro francés Aurelien Tchouameni, lo que hizo saltar de forma inmediata las alarmas en el seno del cuerpo técnico dirigido por Arbeloa por esta nueva pelea.

A pesar de la inquietud inicial generada por el impacto, la entidad de Concha Espina ha querido mandar un mensaje de prudencia y tranquilidad a sus aficionados. Según recoge el escueto pero preciso comunicado difundido por el club, tras las exhaustivas pruebas realizadas al internacional uruguayo por los servicios médicos de la institución, se ha confirmado el diagnóstico de "traumatismo craneoencefálico" y se ha procedido a aplicar de inmediato la normativa de actuación habitual en este tipo de incidentes. En la actualidad, el futbolista se encuentra en su domicilio particular descansando y en un buen estado de salud general, respondiendo de manera positiva y sin complicaciones a las primeras horas de recuperación.

Siguiendo de forma estricta los protocolos médicos estipulados para los diagnósticos relacionados con conmociones y golpes severos en la cabeza, el centrocampista deberá guardar un reposo absoluto durante un periodo estimado que oscila entre los diez y los catorce días. Esta medida de precaución resulta fundamental para evitar cualquier tipo de secuela o recaída derivada del traumatismo, garantizando así que el regreso a la actividad física se produzca con todas las garantías sanitarias exigibles en el deporte de alta competición.

Este contratiempo supone un importante varapalo para los esquemas tácticos del entrenador español. El jugador charrúa se ha erigido a lo largo de las últimas temporadas en una pieza insustituible gracias a su enorme despliegue físico, su polivalencia y su capacidad para abarcar una gran cantidad de terreno de juego. Su ausencia obligará a buscar alternativas inmediatas de cara a los inminentes compromisos competitivos, donde la profundidad de la plantilla jugará un papel fundamental para mantener la solvencia y los buenos resultados demostrados hasta la fecha.

Se espera que, una vez transcurrido el plazo de inactividad obligatoria y tras superar las pertinentes pruebas de evaluación neurológica, el futbolista sudamericano pueda reincorporarse de forma progresiva a la dinámica grupal y volver a vestirse de corto con total seguridad.