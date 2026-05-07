La estabilidad en los banquillos de LALIGA destaca entre la volatilidad europea

El fútbol europeo sigue dominado por la inestabilidad en los banquillos, pero LALIGA comienza a consolidarse como una excepción relevante. Así lo confirma el último informe del CIES Football Observatory, que revela que el 65,2% de los equipos de 55 campeonatos de todo el mundo ha cambiado al menos una vez de entrenador durante el último año, una proporción prácticamente idéntica a la registrada doce meses antes en una muestra de 65 ligas.

Frente a ese escenario, LALIGA presenta un patrón diferencial. El 60% de los entrenadores de la máxima categoría española lleva más de un año en el cargo, una cifra superior a la media internacional y que apunta a una mayor confianza en los proyectos deportivos y en los procesos de medio y largo plazo.

En este contexto comparado, la primera división española se sitúa como la segunda más estable de todos los analizados en cuanto a continuidad de entrenadores si se analiza a los que llevan más de dos años (45%), solo por detrás de Noruega (56,3%) y cinco puntos por encima de la Premier League (40%).

LALIGA EA SPORTS ocupa igualmente la segunda posición en el ranking de media de permanencia de los entrenadores en el banquillo, con 29,1 meses, compartiendo el mismo top-3 de ligas que en el indicador anterior. El dato confirma que la continuidad no es una excepción puntual, sino un patrón que se extiende en la principal categoría del fútbol profesional español.

El informe del CIES añade, además, una radiografía sobre la edad de los entrenadores. La media global se sitúa en 49,5 años, con máximos como el de Bulgaria (55,6 años y sin técnicos menores de 40) y mínimos como Suecia (43,5 años). En este apartado, LALIGA HYPERMOTION se sitúa en una posición intermedia, con una edad media de 51,7 años y un 10% de entrenadores menores de 40, combinación que refleja experiencia, pero también una apertura progresiva al relevo generacional.

La proyección internacional de este ecosistema se refleja también en la élite europea. La próxima final de la Champions League contará con dos entrenadores españoles al frente de los banquillos: Luis Enrique en el PSG y Mikel Arteta en el Arsenal. Un hecho que subraya el valor competitivo del modelo español, no solo en términos de estabilidad interna, sino también como cantera de técnicos capaces de liderar proyectos de primer nivel en el fútbol europeo.