Las cuentas de España para lograr la quinta plaza de Champions League

Después de la derrota del Atlético de Madrid en Champions League, los equipos de LaLiga tienen la mirada puesta en la actuación del Rayo Vallecano en la Conference League. Los siguientes pasos del equipo de Íñigo Pérez son importantes para que España pueda hacerse con la quinta plaza en la máxima competición europea de cara a la próxima temporada.

En estos momentos, España tiene 21,781 puntos y la disputa directa por ese lugar es con Alemania, que cuenta con 21,357 después de la eliminación del Bayern de Múnich en Champions League. El equipo de Kompany no consiguió remontar el 4-5 de la ida frente al PSG –el resultado global: 5-6–, pero sí logró un empate para recortar 0,143 puntos.

Las cuentas

En lo que respecta al Rayo Vallecano, en el partido de ida de semifinales de la Conference League, el solitario tanto de Alemao dio ventaja al conjunto de cara a la vuelta en Estrasburgo. Si gana y pasa sumaría 0,313 puntos, si empata y pasa obtendría 0,186 puntos y, en el caso de perder y pasar, los españoles aumentarían el coeficiente en 0,063 puntos.

En el caso del Friburgo, el equipo alemán se encuentra en semifinales de la Europa League y tiene por delante el duelo de vuelta frente al Braga. En la ciudad portuguesa, el marcador terminó en su contra 2-1. Las posibilidades que hay son: si gana y pasa sumar 0,429 puntos, en caso de ganar, pero no pasar serían 0,286 puntos y, finalmente, por empatar y no pasar podría aumentar el casillero de Alemania en 0,143 puntos.

Si el Rayo Vallecano y el Friburgo continúan su aventura en Europa llegando a la final en las respectivas competiciones en las que participan, los españoles podrían incrementar su puntuación hasta los 22,094 puntos si levantan la Conference League. Si el conjunto alemán también hace lo mismo, pero en Europa League, se quedarían en 21,786 puntos. Para que España se quede con la quinta plaza, ambos equipos deben terminar su camino de la misma manera y todo queda en manos del Rayo.