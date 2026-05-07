Preocupante lesión en el Atlético: Cardoso podría incluso no jugar el Mundial

Preocupante lesión en el Atlético de Madrid, que perderá a Johnny Cardoso por lo que resta de temporada. Lesión de tobillo. Esguince de alto grado. Ha sucedido en el entrenamiento de hoy tras un golpe fortuito con un canterano.

Este es el parte médico:

Johnny Cardoso no pudo completar la sesión de entrenamiento del jueves 7 de mayo tras sufrir un traumatismo en el tobillo derecho. Los servicios médicos le han realizado pruebas y el parte médico ofrecido indica que el centrocampista sufre un esguince de alto grado en el tobillo derecho. El '5' rojiblanco realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición.

Hay que recordar que al inicio de la campaña, entre septiembre y octubre de 2025, estuvo de baja por una lesión en el tobillo izquierdo que le hizo perderse gran parte del arranque liguero. Ese tobillo ya le ha dado problemas y aunque no sea ahora el mismo caso, la preocupación en el Atlético es patente.

Se habla incluso de que podría quedarse sin jugar el Mundial con Estados Unidos, que arranca en poco más de un mes.