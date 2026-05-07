Segundo encontronazo entre Tchouameni y Valverde: el uruguayo acaba en el hospital por un golpe "involuntario"

Según cuenta el diario Marca, hoy se habría producido otra pelea más entre Fede Valverde y Tchouameni que ha terminado con el primero en el hospital. Ya se han dado más detalles, pero el diario habla del traslado del charrúa al centro médico tras este nuevo encontronazo. "Fuentes aseguran que el nuevo conflicto ha sido mucho peor", dice Marca.

Explica Marca lo siguiente: "Fuentes del vestuario aseguran a MARCA que Valverde se negó a dar la mano a Tchoauméni por la mañana, empezando de esta manera una sesión muy hostil que acabó con un seria pelea en el vestuario al final del entrenamiento. En el lance entre los dos, de manera involuntaria, no propiciado por Tchouaméni, Fede sufrió un fuerte golpe que le provocó una brecha y que le obligó a ir al hospital".

Este episodio se solapa con lo contado ayer por la noche en esta casa. Este martes Libertad Digital se hacía eco de la exclusiva lanzada por Látigo Serrano, tertuliano de El Primer Palo, sobre el grave incidente que tuvieron en el comedor de Valdebebas Rüdiger y Álvaro Carreras, y que terminó con un tortazo a mano abierta del central germano sobre el lateral ferrolano.

Además, en el penúltimo capítulo de este auténtico culebrón en el que se ha convertido la actualidad del Real Madrid, Marca contaba ayer la pelea entre Valverde y Tchouameni. La primera. Ambos jugadores casi llegaron a las manos tras una fuerte discusión. Hoy se ha traspasado esa línea.

En su día, como reflejó LD, ya hubo encontronazos en la plantilla. Con Xabi Alonso varios jugadores tuvieron roces: Bellingham, Fede Valverde y Vinícius, entre otros. Con Álvaro Arbeloa a los mandos, y una vez que el Madrid perdió contra el Bayern y se quedó con mínimas opciones de poder ganar la Liga, empezaron a brotar los problemas y hoy todo ha estallado.

El Real Madrid ha tenido que intervenir con una reunión de urgencia.